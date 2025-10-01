Mulher desenvolve hábito estranho e recebe diagnóstico de síndrome de pica; saiba o que é

Yazmin Chapman, 34 anos, moradora do Reino Unido, possui um hábito alimentar pouco comum: ela consome, em média, 10 folhas de papel A4 por dia. A trajetória de Yazmin com a ingestão de materiais não comestíveis teve início em 2015, quando estava grávida de seu primeiro filho, e desde então tornou-se uma parte constante de sua rotina alimentar.

Em entrevista ao portal britânico The Sun, a dona de casa descreveu detalhadamente seu método de preparo do papel antes de consumi-lo. “Eu dobro o papel ao meio, rasgo em tiras e coloco no bolso. Depois, vou mastigando como se fosse um espaguete”, explicou. Yazmin também detalhou suas preferências: cartas digitadas são suas favoritas, enquanto papéis brilhantes, grossos ou com excesso de tinta são evitados devido à textura e ao sabor.

O comportamento da britânica não é recente. Desde a infância, Yazmin demonstrava interesse em ingerir objetos incomuns. Aos 4 anos, já havia tentado comer talco, giz e bolinhas de sílica, aquelas pequenas esferas usadas para reter a umidade em embalagens. Durante sua vida, ela também experimentou papéis de seda para cigarro e enchimentos de objetos domésticos.

No entanto, o período em que o hábito se intensificou foi durante sua gravidez mais recente, no início do ano, quando ela foi formalmente diagnosticada com síndrome de pica, um transtorno alimentar caracterizado pelo consumo de substâncias que não são consideradas alimentos.

O que é a síndrome de pica?

A síndrome de pica é definida como a ingestão recorrente de materiais não comestíveis, como papel, barro, terra, cabelo ou outros objetos. Em crianças com menos de dois anos, a prática é considerada relativamente comum, devido à curiosidade natural e ao hábito de explorar objetos com a boca. No entanto, quando o comportamento persiste além dessa idade ou se manifesta em adultos, torna-se necessário acompanhamento profissional.

A síndrome também é mais observada durante a gravidez, embora ainda não haja consenso sobre suas causas. Pesquisadores apontam que deficiências nutricionais, especialmente de ferro e zinco, podem aumentar o risco de desenvolver o transtorno. Além disso, dificuldades de aprendizagem e alguns transtornos mentais podem estar associados à síndrome de pica.

Embora os objetos ingeridos por pessoas com a síndrome nem sempre causem danos imediatos à saúde, há riscos potenciais, como constipação, obstruções intestinais, intoxicações químicas ou infecções parasitárias, dependendo do material consumido.

De acordo com o Manual MSD, uma das referências médicas mais respeitadas, a síndrome raramente interfere nas funções sociais básicas do indivíduo. No entanto, quando associada a condições como autismo, esquizofrenia ou algum grau de incapacidade intelectual, pode afetar o convívio e o desempenho em atividades diárias.