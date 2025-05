Mulher ouve barulho e acha aranha no ouvido: veja o vídeo!

Resumo: Uma mulher de 64 anos em Taiwan estava com uma aranha vivendo em seu ouvido, ela ouvia cliques estranhos e descobriu que tinha uma aranha. Médicos removeram a criatura de 3 mm, que estava trocando o exoesqueleto, usando um aspirador hospitalar. O caso, publicado no New England Journal of Medicine, destaca a raridade de aranhas, mas a frequência de insetos nos ouvidos. A orientação é procurar ajuda médica imediata, evitando remoções caseiras.

Curiosidades – Imagine ouvir cliques e farfalhos incessantes, sem saber de onde vêm. Foi exatamente o que aconteceu com uma mulher de 64 anos em Taiwan, que buscou ajuda médica para desvendar o mistério. O que ela descobriu? Uma aranha havia escolhido seu ouvido como lar temporário. Este caso curioso, que viralizou na internet, levanta questões sobre como insetos podem acabar em lugares tão inusitados e o que fazer nessas situações. Neste artigo, exploramos os detalhes do incidente, as explicações médicas e dicas para lidar com objetos estranhos nos ouvidos.

Uma Descoberta Inesperada no Ouvido

A paciente, incomodada por sons que só ela percebia, procurou o hospital em Taiwan. Segundo o Daily Mail, os médicos realizaram um exame com uma microcâmera e encontraram uma pequena aranha, de cerca de 3 mm, alojada no canal auditivo. Mais surpreendente ainda: o aracnídeo estava em processo de muda, trocando seu exoesqueleto, o que explicava os ruídos. “Era como ouvir um farfalhar constante”, relatou a paciente, que não sentia dor, mas estava extremamente desconfortável.

A aranha havia escolhido o ouvido como refúgio seguro durante esse momento vulnerável de seu ciclo de vida. O Dr. Liyin Weng, que liderou o caso, explicou que o ambiente quente e protegido do canal auditivo pode atrair insetos em busca de abrigo.

Como a Aranha Foi Removida?

A remoção exigiu cuidado para não machucar a paciente ou danificar seu canal auditivo. Os médicos usaram um aspirador hospitalar de baixa potência, projetado para procedimentos delicados. O procedimento foi bem-sucedido, e a aranha, junto com seu exoesqueleto descartado, foi retirada sem causar danos. Imagens capturadas pela microcâmera, amplamente compartilhadas online, mostram a minúscula criatura em detalhes impressionantes.

O caso foi tão incomum que a equipe médica publicou um artigo no New England Journal of Medicine (NEJM), destacando a raridade de aranhas em ouvidos humanos, embora outros insetos, como baratas e mariposas, sejam encontrados com mais frequência.

Por Que Insetos Entram nos Ouvidos?

Embora pareça bizarro, casos de insetos nos ouvidos não são tão raros. Um estudo da American Academy of Otolaryngology estima que cerca de 14% dos incidentes com objetos estranhos nos ouvidos envolvem animais vivos, como insetos. Ambientes quentes e úmidos, como o canal auditivo, podem atrair criaturas pequenas em busca de proteção. Além disso, objetos inanimados, como algodão, miçangas ou pedaços de brinquedos, também são comuns, especialmente em crianças.

Por que isso acontece? Segundo especialistas, insetos podem entrar nos ouvidos acidentalmente durante o sono ou em ambientes com alta presença de animais, como áreas rurais. No caso da aranha, sua pequena tamanho facilitou a entrada despercebida.

O Que Fazer se Algo Entrar no Seu Ouvido?

Se você suspeitar de um objeto ou inseto no ouvido, a orientação é clara: nunca tente removê-lo sozinho. Tentativas caseiras, como usar pinças ou cotonetes, podem empurrar o objeto mais fundo, causar infecções ou até perfurar o tímpano. Veja o que os médicos recomendam:

Procure um médico imediatamente : Um profissional usará ferramentas adequadas, como microcâmeras e aspiradores, para uma remoção segura.

: Um profissional usará ferramentas adequadas, como microcâmeras e aspiradores, para uma remoção segura. Fique calmo : Movimentos bruscos podem piorar a situação, especialmente se for um inseto vivo.

: Movimentos bruscos podem piorar a situação, especialmente se for um inseto vivo. Evite líquidos: Derramar água ou óleo no ouvido, como sugerem alguns mitos, pode agravar o problema.

No caso da paciente de Taiwan, a intervenção rápida evitou complicações, e ela não sofreu sequelas.

