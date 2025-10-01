A notícia que atravessa o Brasil!

NASA descarta hipótese de cometa 3I/ATLAS ser obra de alienígenas e de representar ameaça à Terra

A especulação de que o cometa pudesse ser uma espaçonave alienígena rapidamente ganhou destaque nas redes sociais.

Por Natan AMPOST

01/10/2025 às 11:18 - Atualizado em 01/10/2025 às 11:20

O cometa 3I/ATLAS, detectado em 1º de julho pelo telescópio Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System (ATLAS), no Chile, voltou a despertar interesse público e especulações científicas após um estudo sugerir que poderia ter sido produzido por inteligência extraterrestre. No entanto, cientistas da NASA confirmaram que não há evidências de atividade tecnológica no objeto, reforçando que se trata de um cometa interestelar natural sem risco de colisão com a Terra.

O estudo que levantou a hipótese alienígena foi liderado pelo físico teórico Avi Loeb, da Universidade de Harvard, e publicado em 22 de julho. Loeb argumentou que o 3I/ATLAS apresentava características incomuns para cometas conhecidos do Sistema Solar: não possuía cauda de poeira ou plasma, e sua trajetória era atípica, sugerindo um possível sistema de propulsão inteligente. O cientista afirmou que essas particularidades poderiam indicar que o objeto tivesse sido construído com inteligência ativa, reacendendo debates sobre a presença de vida extraterrestre.

Leia documento:artigo 3IATLAS

Apesar do fascínio gerado, a NASA conduziu observações detalhadas usando telescópios terrestres e espaciais e não encontrou sinais que corroborassem a alegação de Loeb. Em comunicado, a agência espacial americana esclareceu que o cometa não representa ameaça à Terra. O ponto mais próximo do planeta será de cerca de 1,8 unidades astronômicas, equivalente a aproximadamente 270 milhões de quilômetros, garantindo total segurança.

O comunicado da NASA também detalha o periélio do 3I/ATLAS, que ocorrerá em 30 de outubro de 2025, a aproximadamente 1,4 unidades astronômicas do Sol, cerca de 210 milhões de quilômetros, posicionando-o logo dentro da órbita de Marte. Nessas condições, o objeto continuará a ser monitorado, mas não há risco de impacto, reforçando que especulações sobre colisão em novembro circulando nas redes sociais são infundadas.

Leia comunicado da Nasa: CLIQUE AQUI

A especulação de que o cometa pudesse ser uma espaçonave alienígena rapidamente ganhou destaque nas redes sociais, impulsionada pelo artigo de Loeb, que embora respeitável no meio acadêmico, representa uma hipótese não confirmada. Cientistas lembram que teorias sobre inteligência extraterrestre devem ser tratadas com rigor científico e evidências concretas, evitando interpretações precipitadas que podem gerar pânico ou desinformação.

