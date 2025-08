Nem croissant, nem chá inglês: o café da manhã preferido da Princesa Diana que virou tendência

Curiosidades – Muito antes da onda fitness invadir redes sociais e cafés da moda, a Princesa Diana já incluía no café da manhã um preparo que só se tornaria tendência mundial décadas depois. Em vez de croissants ou o tradicional chá inglês, Lady Di preferia uma mistura simples, nutritiva e prática: a aveia deixada de molho durante a noite, hoje conhecida como overnight oats.

Como ela descobriu a receita

O gosto por essa preparação surgiu durante um retiro de bem-estar nos Alpes Suíços, no início dos anos 1990. Foi ali que Diana teve o primeiro contato com o prato e, imediatamente, o incorporou à sua rotina matinal. O ex-chef particular da princesa revelou que ela consumia a receita todos os dias com entusiasmo.

A versão da realeza

De acordo com o Portal UOL, no Palácio de Kensington, a receita da princesa seguia um ritual especial: à noite, a aveia era coberta com suco de laranja fresco e deixada na geladeira. Pela manhã, recebia iogurte grego, mel, gotas de limão, maçã ralada, mirtilos frescos e nozes tostadas. Uma combinação leve e equilibrada que unia sabor, textura e saúde.

Uma tendência que nasceu no palácio

Embora ainda pouco conhecida na época, a overnight oats já encantava quem provava. O próprio chef real passou a preparar porções extras para si, tamanha era a qualidade do prato. Anos mais tarde, o preparo seria adotado em cafés, clínicas de nutrição e nas casas de quem busca uma alimentação prática e nutritiva.

Faça em casa a receita favorita de Diana

Se você quiser experimentar o café da manhã da princesa, a receita é simples:

À noite, coloque 1 xícara de aveia em flocos em um recipiente e cubra com 1 xícara de suco de laranja natural. Leve à geladeira. Pela manhã, adicione 1 xícara de iogurte grego, 1 colher de mel e algumas gotas de limão. Misture bem. Finalize com maçã ralada, mirtilos e nozes tostadas. Sirva gelado ou em temperatura ambiente.

Um sabor que atravessa gerações

Quase três décadas após sua morte, Diana ainda influencia o mundo, não apenas com sua postura e carisma, mas também com escolhas simples como essa. A aveia dormida virou moda, mas para Lady Di, era apenas uma forma de cuidar de si mesma com afeto, equilíbrio e leveza. E agora, qualquer um pode se inspirar nesse gesto e começar o dia com um toque da realeza.

Por: Mayara Leite – Estudante de jornalismo.