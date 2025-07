Nova hipótese lança luz sobre o enigma do Passo Dyatlov

Curiosidades – Em fevereiro de 1959, nove experientes esquiadores e um instrutor deixaram o Instituto Politécnico de Ural, na União Soviética, para uma expedição nas montanhas dos Urais. Apenas um colega retornou devido a problemas de saúde e, quando o grupo não deu notícias, uma operação de busca acabou encontrando a barraca abandonada cortada por dentro e os corpos espalhados por até meio quilômetro do acampamento. Muitos estavam sem roupas adequadas e alguns exibiam ferimentos graves e bizarros.

Lesões estranhas e circunstâncias perturbadoras

De acordo com o Portal Super Interessante, entre as descobertas mais chocantes estavam corpos com fraturas traumáticas — crânios esmagados, costelas em péssimo estado — e partes do corpo faltando, como olhos e a língua. Apesar do cenário, não havia sinais de luta, e nunca se encontrou testemunhas oculares. A causa oficial foi concluída como hipotermia, com uma misteriosa “força natural convincente” por trás das mortes.

Teorias conspiratórias alimentaram o mistério

Ao longo dos anos surgiram especulações envolvendo ufologia, yetis, testes militares secretos, ataques indígenas e até influências de infrassons que provocariam pânico no grupo. Embora criativas e amplamente divulgadas, essas hipóteses nunca apresentaram sustentação científica consistente.

A proposta suíça: avalanche de placa tardia

Dois pesquisadores suíços especializaram-se em simulação de avalanches e aplicaram modelos modernos para reconstruir os eventos daquela noite. Eles sugerem que um tipo específico e discreto de avalanche — chamado slab avalanche — pode explicar a fuga abrupta da tenda, os ferimentos severos e a separação dos corpos no terreno. O estudo mostra que uma camada de neve depositada sobre uma base instável teria se deslocado horas após o grupo montar acampamento, provocando pânico e levando-os a evacuar enquanto ainda dormiam.

Como a análise resolve antigos dilemas

Os cientistas observaram que:

A inclinação real do terreno era maior do que estimado inicialmente, permitindo que uma placa de neve escorregasse mesmo sem as condições típicas de avalanches;

O corte provocado para instalar a tenda enfraqueceu a camada inferior da neve;

Os ferimentos encontrados no corpo são compatíveis com o tipo de impacto gerado por essa avalanche silenciosa;

As vestes "radioativas" podem ser explicadas por mantas antigas ou contaminações ambientais, não necessariamente por testes militares.

Limitações e cautela: o mistério permanece

Apesar da plausibilidade do modelo suíço, os autores deixam claro que não reivindicam ter solucionado o caso. Não há testemunhas ou registros áudio-visuais do ocorrido. Além disso, muitos moradores da região e familiares desacreditam da explicação oficial ou da proposta suicidada pela avalanche. O fascínio pelo mistério cultural persiste, especialmente na Rússia, onde o episódio ainda recebe intensas teorias sobre encobrimentos e forças externas.

Um enigma que segue vivo

A explicação da avalanche de placa tardia representa, até hoje, a hipótese mais bem embasada do ponto de vista científico. Contudo, por ausência de provas definitivas, o incidente continua a viver na interseção entre ciência e mito — uma tragédia gelada que ainda desafia a lógica e a compreensão humanas.

Por: Mayara Leite – Estudante de Jornalismo.