Novos Geoglifos no Deserto de Nazca (Peru) Revelam Novos Padrões

Curiosidades – Uma nova leva de descobertas arqueológicas no sul do Peru está mudando o que se sabia sobre as misteriosas Linhas de Nazca. Mais de cem geoglifos inéditos foram identificados na região do deserto, revelando novas informações sobre a complexidade cultural dos povos pré-colombianos que habitaram aquela área. As figuras, que incluem representações humanas, de animais e de objetos simbólicos, foram encontradas em escavações realizadas entre 2019 e 2020 por uma equipe da Universidade de Yamagata, do Japão, em parceria com arqueólogos peruanos.

O enigma das Linhas de Nazca

De acordo com o Portal G1, as Linhas de Nazca, conhecidas mundialmente por seus desenhos gigantescos que só podem ser vistos do alto, são um dos maiores mistérios da arqueologia. Estima-se que tenham sido feitas entre 500 a.C. e 500 d.C., mas seu significado ainda é debatido. Com as novas descobertas, pesquisadores esperam ampliar a compreensão sobre a função dessas figuras e a forma como foram distribuídas no território.

Figuras pequenas, mas muito significativas

Segundo os arqueólogos responsáveis pela escavação, foram localizados 168 novos geoglifos, dos quais 104 foram encontrados com o apoio de drones. As figuras são feitas no solo arenoso e seco do deserto, com traços que removem a camada superficial de pedras escuras para revelar o solo claro por baixo. A maior parte desses novos desenhos é composta por formas pequenas, com até 5 metros de diâmetro, o que os diferencia das figuras monumentais mais conhecidas da região.

Animais, humanos e símbolos no solo peruano

Entre os novos geoglifos estão representações de figuras humanas, aves, felinos, orcas e camelos, além de figuras geométricas. Acredita-se que muitos desses desenhos tenham sido usados para marcar locais de cerimônias ou caminhos percorridos em rituais religiosos. A distribuição dos novos achados também sugere que havia diferentes estilos e tradições de produção dos geoglifos, dependendo da época e da região em que foram feitos.

Tecnologia acelera avanço da arqueologia

O uso de drones foi decisivo para localizar figuras em áreas até então pouco exploradas. Além disso, os pesquisadores utilizaram tecnologias modernas de escaneamento e imagens aéreas para mapear com mais precisão os vestígios no terreno. O trabalho da equipe japonesa tem contribuído significativamente para o reconhecimento, preservação e estudo das Linhas de Nazca.

Novos dados sobre uma cultura milenar

Essas descobertas não apenas aumentam o número de geoglifos conhecidos, mas também oferecem pistas valiosas sobre a organização social e os rituais das civilizações antigas que habitaram o sul do Peru. Ainda que o verdadeiro significado dessas figuras continue envolto em mistério, cada nova descoberta traz à tona mais elementos para que arqueólogos e historiadores possam compor o quebra-cabeça deixado por uma das culturas mais enigmáticas do continente americano.

Riscos à preservação do patrimônio

Com a expansão do estudo e a identificação contínua de novas figuras, cresce também a preocupação com a preservação do sítio arqueológico. A ação do tempo, a erosão e atividades humanas ilegais, como mineração e tráfego de veículos, colocam em risco o patrimônio histórico da região. As autoridades peruanas têm buscado fortalecer medidas de proteção, mas os desafios são muitos.

Um legado que ainda guarda segredos

Enquanto as escavações continuam, a fascinação pelas Linhas de Nazca permanece viva. E, agora, com o auxílio da tecnologia, a esperança é que, pouco a pouco, o deserto revele mais de seus segredos milenares.

Por: Mayara Leite – Estudante de Jornalismo.