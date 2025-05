O antes e depois da “foto mais vista do mundo” choca internautas nas redes

Curiosidades – A imagem “Bliss” do Windows XP é frequentemente chamada de a foto mais vista do mundo, com suas colinas verdes e céu azul marcando a memória de milhões de usuários. Mas qual é a origem dessa fotografia icônica, e o que aconteceu com o local onde ela foi tirada? Conheça a trajetória dessa imagem que se tornou um símbolo global.

A origem da foto mais vista do mundo

A fotografia “Bliss” foi capturada em 1996 por Chuck O’Rear, um ex-fotógrafo da National Geographic, na região entre os condados de Napa e Sonoma, na Califórnia. Durante uma viagem, ele avistou uma paisagem de gramíneas vibrantes sob um céu claro e decidiu registrá-la. Usando uma câmera de grande formato e filme Kodachrome, O’Rear garantiu cores intensas e detalhes nítidos, características que tornaram a foto mais vista do mundo tão impactante, mesmo em monitores de baixa resolução da época.

Em 2000, a Microsoft adquiriu os direitos da imagem por um valor não revelado — rumores apontam que foi uma das vendas mais caras de uma fotografia na época. Renomeada como “Bliss”, ela se tornou o plano de fundo padrão do Windows XP, lançado em 2001. Com o sucesso do sistema operacional, a foto mais vista do mundo alcançou bilhões de telas, marcando uma geração.

O impacto global de Bliss

O alcance de “Bliss” é difícil de mensurar, mas estima-se que o Windows XP foi instalado em mais de 400 milhões de dispositivos em seu auge, levando a foto mais vista do mundo a lares, escritórios e escolas. Muitos usuários acreditavam que a paisagem era uma criação digital, mas ela era real — pelo menos na época. A combinação de um sistema intuitivo com a estética serena da imagem transformou “Bliss” em um ícone cultural, sinônimo de nostalgia digital.

O destino do cenário da foto mais vista do mundo

Embora tenha sido eternizada como a foto mais vista do mundo, o local original de “Bliss” não resistiu ao tempo. A partir de 2006, registros mostraram as colinas mais secas, afetadas por mudanças climáticas e atividades humanas. Nos anos seguintes, a área foi convertida em um vinhedo, mudando completamente o visual que encantou o planeta.

Nas redes sociais, a transformação gerou reações mistas. Fotos comparando o “antes e depois” trazem comentários nostálgicos como “Acabaram com a paisagem da minha infância” ou “Parece tão sem vida agora”. Outros, porém, apreciam o vinhedo, especialmente após chuvas que trazem um verde temporário, e brincam que “poderia ser pior, como um estacionamento”.

O legado de Bliss além de ser a foto mais vista do mundo

O suporte ao Windows XP terminou em 2014, e “Bliss” deixou de aparecer automaticamente em novos sistemas. Mesmo assim, seu status como a foto mais vista do mundo permanece. Chuck O’Rear destacou que a imagem representa a transição da fotografia analógica para a digital. Em uma visita ao local, ele encontrou uma placa improvisada que dizia “Aqui era o paraíso”, refletindo o impacto emocional da foto.

Hoje, o vinhedo no local atrai fãs que buscam selfies em homenagem à era XP. Apesar das parreiras terem substituído as colinas, “Bliss” continua a evocar memórias de uma internet lenta, jogos em Flash e o som característico do Windows XP ao ligar — um marco visual que define a foto mais vista do mundo.

A história de “Bliss” vai além de ser a foto mais vista do mundo; ela conecta tecnologia e nostalgia. De uma paisagem real a um vinhedo, sua jornada reflete mudanças no tempo e na cultura digital. Qual é sua memória favorita com essa imagem? Compartilhe nos comentários!