O chá de Carrapicho é bom para os rins? Entenda os possíveis benefícios e riscos

O chá de Carrapicho é bom para os rins? Essa é uma pergunta comum entre pessoas que buscam remédios naturais para cuidar da saúde do trato urinário. O carrapicho, conhecido cientificamente como Acanthospermum hispidum, é uma planta bastante utilizada na medicina popular brasileira, atribuída a propriedades diuréticas e anti-inflamatórias.

Chá de Carrapicho é bom para os rins?

Na sabedoria popular, o chá é considerado um diurético natural, indicado para auxiliar na eliminação de líquidos e reduzir o inchaço. De fato, algumas pesquisas experimentais sugerem que a planta possui propriedades medicinais relacionadas ao sistema renal.

Um estudo publicado no Journal of Ethnopharmacology avaliou o extrato etanólico de Acanthospermum hispidum e encontrou efeito hipotensor agudo, mediado por óxido nítrico e ativação da via cGMP (PubMed). Já outra pesquisa, disponível no Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, observou aumento na excreção de sódio e água em modelos animais, indicando potencial efeito diurético (jocpr.com).

Apesar desses resultados, especialistas reforçam que ainda não existem ensaios clínicos robustos em humanos comprovando que o chá de carrapicho seja eficaz para tratar ou prevenir doenças renais.

Toxicidade e efeitos adversos do Carrapicho em estudos

O consumo da planta deve ser feito com cautela. Pesquisas apontam tanto efeitos positivos quanto possíveis riscos:

Um estudo de toxicidade subcrônica identificou alterações em órgãos reprodutivos de ratos em doses elevadas do extrato hidroalcoólico de folhas, sugerindo que o uso prolongado pode não ser seguro (Science Publications).

Já um teste de toxicidade aguda, que utilizou extrato de raízes em dose única de até 2.000 mg/kg, não mostrou mortalidade ou danos significativos nos parâmetros avaliados, indicando baixa toxicidade aguda (Biointerface Research).

Uma revisão publicada em 2021 destacou que a planta contém flavonoides, taninos, alcaloides e outros compostos bioativos, mas reforçou a falta de evidências clínicas sólidas sobre sua ação renal (PubMed).

Esses achados mostram que, embora a planta seja promissora, seu uso como tratamento não deve substituir acompanhamento médico.

Como preparar o Chá de Carrapicho de forma segura

Na medicina tradicional, o chá de carrapicho é preparado com folhas ou raízes secas fervidas em água por alguns minutos. O consumo geralmente é feito em pequenas doses ao longo do dia.

No entanto, profissionais de saúde alertam que não há consenso sobre uma dose segura para humanos. Gestantes, lactantes, crianças e pessoas com doenças renais diagnosticadas devem evitar o consumo sem orientação médica.

O chá de carrapicho apresenta propriedades que o tornaram popular como fitoterapia renal, com potencial efeito diurético e benefícios ao trato urinário. Mas a ausência de estudos clínicos em humanos e os riscos apontados em doses elevadas reforçam a importância da cautela.

Antes de consumir, o mais indicado é procurar orientação de um médico, nutricionista ou fitoterapeuta.