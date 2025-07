O Curioso Motivo por Trás das Idas de Lady Di ao McDonald’s com Seus Filhos

Curiosidades – Segundo o ex-chef real Darren McGrady, que trabalhou com a família entre os anos 1980 e 1997, em uma ocasião típica ele preparava o almoço quando Diana entrou na cozinha e disse:

“Cancele o almoço de hoje. Vou levá-los para comer fora.”

Quando McGrady perguntou o destino, ela respondeu: “McDonald’s”.

Ele retrucou: “Eu sei fazer hambúrgueres melhores!”, ao que Diana respondeu:

"Eu sei, Darren, mas eles querem os brinquedos do McLanche Feliz."

Ou seja: a motivação não era a comida em si, mas os brinquedos que vinham nos Happy Meals — algo simples, mas tão importante para qualquer criança. McGrady resumiu bem:

“Eles comiam fast food às vezes, assim como qualquer outra criança.”

Normalidade em meio à realeza

De acordo com o Portal Aventuras na história, além do McDonald’s, os príncipes também frequentavam o restaurante Sticky Fingers, em Kensington, do ex-baixista dos Rolling Stones, Bill Wyman. Harry, em especial, adorava as costelas com molho barbecue.



Durante os finais de semana em que William e Harry voltavam do internato, o cardápio caseiro mudava completamente. Dos pratos saudáveis preferidos pela princesa — como pimentões recheados, berinjela e outras receitas vegetarianas — passava-se para comidas reconfortantes do tipo creche: pizza, torta de carne, nuggets de frango, batatas fritas, macarrão com queijo e batatas rústicas.

Um legado de humanidade

Essas escolhas aparentemente simples revelam muito sobre Diana: uma mãe que valorizava a espontaneidade, o afeto e experiências comuns como parte da educação dos filhos.

Mesmo rodeada de mordomias e chefs — e contrariando protocolos reais –, ela entendeu que brincar, rir e comer fast food em família também faz parte do crescimento.



O gesto de levar seus filhos ao McDonald’s, portanto, não foi apenas um capricho — foi um manifesto maternal pela descontração, pelo prazer infantil e pela simplicidade num contexto que muitas vezes impedia exatamente isso.



Por: Mayara Leite – Estudante de Jornalismo.