O inseto que pode revolucionar a pesquisa biomédica no Brasil

Curiosidades – Embora conhecida popularmente como mosca-das-frutas, a Drosophila melanogaster é uma das ferramentas mais poderosas da biologia moderna. Nos últimos anos, este pequeno inseto já contribuiu para pesquisas que renderam seis prêmios Nobel e diversas descobertas revolucionárias. No Brasil, sua adoção surge como estratégia para manter a produção científica de qualidade mesmo diante de cortes orçamentários.

Por que a drosófila é essencial para a ciência

De acordo com o Portal Aventuras na História, cerca de 75% dos genes ligados a doenças humanas possuem equivalentes na drosófila. Isso torna seus processos biológicos — desenvolvimento, envelhecimento, proliferação celular e comunicação neural — extremamente semelhantes aos humanos. Com isso, é possível estudar doenças complexas como Alzheimer, Parkinson, câncer, diabetes, problemas cardíacos e até infecções por vírus como Zika e SARS-CoV-2.

Além disso, a facilidade de manipular rapidamente o genoma do inseto permite triagens genéticas, toxicológicas e farmacológicas, estudos multigeracionais e análises de metabolismo com custos significativamente reduzidos.

Economia estratégica sem perda de relevância

Manter experimentos com drosófilas custa, em média, apenas 10% do valor necessário para realizá-los em camundongos ou ratos. No Brasil, um levantamento com fornecedores locais mostrou que manter um laboratório de drosófilas (Flylab) custa quase três vezes menos que um laboratório de culturas celulares; considerando apenas consumíveis não duráveis, a diferença chega a sete vezes.

O geneticista Hugo Bellen, do Baylor College of Medicine, destaca:

“10 vezes mais biologia é obtida por dólar investido em drosófila do que em camundongo”.

Essa economia estratégica permite ampliar a produção científica sem comprometer a relevância dos resultados, mas o Brasil ainda prioriza modelos mais caros, prejudicando a competitividade da pesquisa nacional.

Incentivo e política científica

Professores Marcus F. Oliveira (UFRJ) e Marcos T. Oliveira (USP) defendem que a mudança exige ação direta das agências de fomento, como CNPq, CAPES e FAPs estaduais. Criar editais específicos para pesquisa com drosófila não apenas incentiva o uso da espécie, mas representa uma política científica clara: investir em ferramentas de alto impacto, formar novas gerações de cientistas e acelerar a produção de conhecimento no país.

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On