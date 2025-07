O lado sombrio dos contos de fadas: o que as versões originais escondiam

Curiosidades – Muitos dos contos clássicos que ouvimos na infância têm origens bem mais cruéis e adultos do que imaginamos hoje. Esses relatos, concebidos nos séculos XVII a XIX, abordavam temas como incesto, estupro, canibalismo e abandono infantil — tudo isso antes de ganharem versões adoçadas pela cultura popular moderna.

Chapeuzinho Vermelho: Terror antes do açúcar

De acordo com o Portal Super interessante, na versão original do século XVII, Chapeuzinho Vermelho encontra um lobo que mata, cozinha e serve a avó em forma de sopa. A menina, sem saber, come a própria avó e, chegando à cama, é convidada a despir-se. Somente ao fingir precisar urinar consegue escapar — o que mostra como esse conto foi originalmente construído para chocar e transmitir avisos severos.

A Pequena Sereia: o preço da transformação

A versão original de Andersen retrata dor e sacrifício: a sereia troca sua voz por pernas para conquistar o príncipe, que se casa com outra. Desesperada, ela tenta matá-lo, mas abandona a ideia e se joga ao mar, transformando-se em espuma — uma morte poética, mas trágica.

Incesto, abuso e maternidade traumática em contos antigos

No conto “Pele de Asno”, uma das versões mais bizarras de Cinderela, o próprio pai tenta se casar com a filha devido à beleza. Ela foge e se disfarça até encontrar refúgio num outro reino. Em “A Bela Adormecida”, o príncipe comete abuso com a princesa adormecida, que engravida e, ao dar à luz, desperta após ferir o próprio filho. Em seguida, sua sogra tenta devorar os netos.

João e Maria e outras histórias de abandono e vingança

Entre séculos XIV e XVII, a miséria fez com que muitos pais abandonassem os filhos na floresta. Em muitos contos, bruxas carnívoras surgiam da implacável realidade da época. Jovens eram deixadas para morrer ou enfrentavam punições extremas.

Sapatos vermelhos: vaidade com castigo eterno

No conto “Os Sapatinhos Vermelhos”, a menina Catarina é castigada por sua vaidade quando seus sapatos vermelhos ganham vida e a obrigam a dançar sem parar — atravessando espinhos e rasgando seus membros. O castigo só termina quando um anjo intervém, condenando seu comportamento.

Da violência à educação moral: o papel histórico dos contos

Conforme registra a jornalista Karin Hueck, as versões originais dos contos de fadas eram histórias para adultos. A violência não era gratuita, mas refletia os dilemas morais, sociais e econômicos da época. Esses relatos serviam, na verdade, como pedagogia social. Com o tempo, passaram por adaptações que removeram boa parte do conteúdo mais explícito para se adequar ao público infantil moderno.

Por que essas versões ainda fascinam?

As versões originais mantêm fascínio por revelarem o lado negro da psique humana. Suas narrativas chocantes continuam a provocar reflexão sobre poder, gênero, moralidade e controle social. Elas expõem que aqueles “finais felizes” eram raros de fato — e construídos sobre uma base de sofrimento e ambiguidade moral. Essas histórias nos desafiam a entender quem somos como sociedade e como crescemos a partir de nossos medos mais primitivos.

Por: Mayara Leite – Estudante de jornalismo.