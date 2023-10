Curiosidades– Este artigo vai mostrar como o limão e o morango se comparam em termos de açúcar, vitaminas, benefícios e usos. Você vai se surpreender com algumas das diferenças entre essas duas frutas tão populares.

Pode armazenar o tomate na geladeira? Clique aqui e descubra a matéria completa.

O limão tem mais açúcar do que o morango?

Sim, é verdade. Apesar de ter um sabor azedo, o limão contém mais açúcar do que o morango. Segundo a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), 100 gramas de limão têm 2,5 gramas de açúcar, enquanto 100 gramas de morango têm apenas 0,6 gramas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Isso não significa que o limão seja uma fruta ruim para a saúde. Na verdade, ele tem muitos benefícios, como:

– Fortalecer o sistema imunológico e prevenir infecções, pois é rico em vitamina C.

– Combater os radicais livres e retardar o envelhecimento celular, pois tem propriedades antioxidantes.

– Equilibrar o pH do sangue e melhorar a digestão, pois tem efeito alcalinizante.

– Eliminar toxinas e reduzir o inchaço, pois tem ação diurética.

– Prevenir e tratar infecções na garganta e na boca, pois tem ação bactericida.

O morango tem menos açúcar do que o limão?

Sim, é verdade. O morango é uma das frutas com menor teor de açúcar, o que é ótimo para quem quer controlar o peso ou tem diabetes. Além disso, ele tem outros benefícios, como:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

– Fortalecer o sistema imunológico e prevenir infecções, pois é rico em vitamina C.

– Combater os radicais livres e retardar o envelhecimento celular, pois é rico em antioxidantes.

– Melhorar o trânsito intestinal e aumentar a sensação de saciedade, pois é rico em fibras.

– Ter ação anticancerígena e anti-inflamatória, pois é rico em ácido elágico.

– Melhorar a circulação sanguínea e prevenir doenças cardiovasculares, pois é rico em flavonoides.

Como usar o limão e o morango na alimentação?

O limão e o morango são frutas versáteis, que podem ser usadas de diversas formas na alimentação. Veja algumas sugestões:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

– Uma limonada com água, limão e adoçante natural. Você pode adicionar folhas de hortelã ou gengibre para dar um toque especial.

– Um suco de morango com água ou leite vegetal. Você pode adicionar outras frutas vermelhas, como framboesa ou amora, para potencializar os benefícios.

– Uma salada de frutas com pedaços de limão e morango. Você pode adicionar outras frutas da sua preferência, como banana, maçã ou kiwi.

– Uma geleia de morango com açúcar demerara ou mel. Você pode usar essa geleia para rechear bolos, tortas ou pães integrais.

– Um molho de limão para temperar saladas ou carnes. Você pode misturar suco de limão com azeite, sal, pimenta e ervas frescas.

O limão e o morango são frutas deliciosas e saudáveis, que podem fazer parte da sua dieta. Apesar de terem diferenças no teor de açúcar, ambos têm muitos benefícios para a sua saúde. Experimente usar essas frutas de diferentes formas na sua alimentação e aproveite os seus sabores e nutrientes.