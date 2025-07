O mistério secular da fazenda Hinterkaifeck

Curiosidades – A fazenda, localizada entre as cidades bávaras de Ingolstadt e Schrobenhausen, cerca de 70 km ao norte de Munique, foi palco de um crime horrendo. Na noite de 31 de março de 1922, seis moradores foram mortos com golpes de uma ferramenta agrícola tipo enxadão ou picareta.

As vítimas da chacina

Foram assassinados: Andreas Gruber (63 anos), sua esposa Cäzilia (72), a filha viúva Viktoria Gabriel (35), os dois filhos dela — Cäzilia (7) e Josef (2) — e a nova empregada, Maria Baumgartner (44).

Presságios e acontecimentos estranhos

Meses antes, a ex-empregada deixou a fazenda alegando que a casa era assombrada. Andreas relatou à vizinhança ter ouvido passos no sótão, encontrado pegadas que vinham da floresta até a propriedade, mas não saíam, e até um jornal não identificado depositado no local. As chaves começaram a desaparecer misteriosamente.

O dia do crime

No dia 31 de março de 1922, a nova empregada chegou à fazenda. Poucas horas depois, as vítimas foram atraídas para o celeiro, mortas com golpes precisos e brutais. Parte da família foi morta na casa, incluindo a criança de dois anos e a empregada.

Descoberta do massacre

O corpo das vítimas foi localizado apenas em 4 de abril de 1922. Vizinhos estranharam a ausência da família: correspondência acumulada, crianças sem ir à escola e ausência de sinal de atividade na fazenda.

Um possível ocupante oculto

Há fortes indícios de que o(s) assassino(s) permaneceu(ram) por dias na propriedade após o crime: alimentos consumidos, fogueira acesa, animais alimentados. Testemunhas relataram fumaça na chaminé durante o fim de semana.

Investigação e suspeitos

Segundo o Portal Aventuras na História, mais de cem pessoas foram interrogadas ao longo dos anos, incluindo vizinhos, antigos empregados e pessoas próximas à família. Nenhum foi formalmente condenado. O caso teve sua última reabertura em 2007 por estudantes de polícia, que identificaram um suspeito sem divulgá-lo em respeito aos familiares ainda vivos.

Teorias predominantes

Muitos especularam sobre envolvimento de vizinhos, ex-amantes, vagabundos ou até assassinatos motivados por vingança ou incesto. Uma versão aponta que o fazendeiro Andreas mantinha relação incestuosa com a filha Viktoria, e talvez alguém fosse vingança. Há também quem acredite que um estranho viveu oculto na propriedade por meses, alimentando-se silenciosamente dos recursos da família.

Um mistério que perdura

A fazenda foi demolida poucos meses depois do crime, e atualmente o local abriga apenas um memorial. Crânios desapareceram durante a Segunda Guerra. O caso continua intrigando curiosos, pesquisadores e entusiastas do paranormal — muitos o consideram o crime não resolvido mais sinistro da história alemã.

