O misterioso enterro da “Criança Vampira” na Polônia

Curiosidades– Arqueólogos da Universidade Nicolaus Copernicus (NCU) na Polônia descobriram os restos de uma criança enterrada de maneira peculiar com um cadeado “antivampiro” no tornozelo. Esta descoberta do século XVII revela o medo e as superstições que prevaleciam na Polônia.

A Descoberta Perturbadora

Durante escavações perto da vila de Pien, os arqueólogos encontraram os restos de uma criança de cinco a sete anos. O cadeado em seu tornozelo representa uma prática supersticiosa para evitar que os mortos ressuscitassem.

Defesa Contra ‘Vampiros’

As famílias polonesas da época tomavam medidas extremas para proteger os mortos. Elas acreditavam que esses “equipamentos de segurança” impediriam os falecidos de retornar. Um medo de vampiros alimentava essa histeria coletiva na Polônia.

Rituais Assustadores

Quando as pessoas suspeitavam de alguém como vampiro, adotavam-se práticas sinistras. Elas enterravam a suspeita de bruços, pois acreditavam que isso a impediria de morder a terra e afetar os vivos. Em casos mais extremos, decapitavam, queimavam o corpo ou o esmagavam com pedras.

Outros Achados Fascinantes

Durante as escavações, além do enterro da “criança vampira”, os arqueólogos descobriram ossos de outras três crianças e um fragmento de mandíbula com manchas verdes, indicando o uso de remédios à base de metal para febres.

O Rico Passado de Superstições

Os arqueólogos fizeram todas estas descobertas em um cemitério que sepultou centenas ao longo dos séculos. Outra “vampira” do século XVII, com uma foice no pescoço e um cadeado no dedo do pé, também se descobriu ali. Estes itens simbolizavam o encerramento de um ciclo e a impossibilidade de retorno.

As descobertas do século XVII na Polônia mostram como medo e superstições influenciavam a história e a cultura. O enterro da “criança vampira” destaca as crenças e rituais complexos daquela época. Agora, estes achados arqueológicos atestam a evolução humana e como nossa visão sobre o mundo e a morte mudou ao longo dos tempos.