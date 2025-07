O que acontece no corpo humano durante o sono?

Curiosidades – Dormir é uma das funções mais básicas da vida, mas também uma das mais importantes para o funcionamento pleno do corpo humano. Durante o sono, uma série de processos fisiológicos e neurológicos ocorre para restaurar, equilibrar e preparar o organismo para um novo dia. No entanto, distúrbios como a insônia e a má qualidade do sono vêm se tornando cada vez mais comuns — com impactos reais e preocupantes à saúde pública.

A insônia como transtorno moderno

Embora a insônia seja o distúrbio do sono mais frequente na população, sua prevalência varia conforme estudos, afetando entre 3,9% e 22,1% das pessoas. O problema é mais recorrente em mulheres e pode estar ligado a fatores como idade, estresse, desigualdade social e até hábitos de vida. Hoje, a ciência já classifica a insônia não apenas como sintoma, mas como um transtorno específico que deve ser tratado com atenção.

De acordo com o Portal CNN, pesquisas mostram que até 72% dos brasileiros apresentam algum tipo de distúrbio relacionado ao sono. Esse número é alarmante e mostra como o ritmo moderno, as telas e a automedicação silenciosa estão minando o que deveria ser uma rotina natural do corpo.

O que o corpo faz enquanto você dorme?

Durante o sono, o organismo executa funções restauradoras cruciais, como reparo de tecidos, fortalecimento do sistema imunológico, crescimento muscular e reorganização da memória. Segundo o cardiologista Roberto Kalil, também é nesse momento que a frequência cardíaca e a pressão arterial caem, permitindo um descanso completo ao sistema cardiovascular.

O sono também regula os hormônios do apetite, ajuda a manter o cérebro saudável e contribui para a saúde emocional. Dormir mal, por outro lado, aumenta os riscos de hipertensão, obesidade, AVC, falhas cognitivas e até depressão. A OMS alerta que o Brasil é o país com maior número de pessoas ansiosas no mundo — um dado que se relaciona diretamente à má qualidade do sono.

Fases do sono: o que acontece em cada uma?

O sono é dividido em duas fases principais: o sono não-REM e o sono REM. A primeira passa por três estágios — do mais leve ao mais profundo — nos quais o corpo relaxa progressivamente. Já o sono REM, mais profundo e marcante, é onde ocorrem os sonhos mais vívidos e a atividade cerebral intensa, ainda que o corpo esteja praticamente paralisado.

Essa arquitetura do sono é delicada e pode ser alterada por diversos fatores, como idade, alimentação, temperatura ambiente e, claro, distúrbios como a insônia. Um adulto jovem saudável passa cerca de 20% a 25% do seu sono no estágio REM.

Dormir bem é um ato de saúde

A ciência é clara: não basta dormir por muitas horas, é preciso dormir bem. A qualidade do sono é fundamental para o equilíbrio emocional, a memória, a imunidade e até o controle do peso. O recomendado é que adultos durmam, no mínimo, seis horas por noite. No entanto, mais importante do que a quantidade, é a profundidade e a continuidade do sono.

E, apesar de parecer tentador, a automedicação não é uma saída segura. Usar remédios sem orientação médica pode agravar os distúrbios do sono e trazer efeitos colaterais sérios. Caso os sinais de cansaço e dificuldade para dormir persistam, o ideal é procurar ajuda profissional.

Por: Mayara Leite – Estudante de Jornalismo.