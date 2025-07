O que é o morango do amor? Entenda nova receita viral da internet

Curiosidades – Nas últimas semanas, o chamado morango do amor virou febre nas redes sociais brasileiras. A nova receita, que mistura o clássico brigadeiro com a tradicional calda da maçã do amor, rapidamente conquistou espaço nas cozinhas caseiras, nos vídeos de influenciadores e nas vitrines de docerias. Visualmente chamativo e com uma combinação de sabores que agrada o paladar nacional, o doce já é apontado como a mais nova tendência gastronômica do momento.

Inspirado na maçã do amor das festas juninas, o morango do amor consiste em um morango fresco, envolto por brigadeiro branco e coberto por uma fina e crocante camada de caramelo vermelho. A semelhança no nome vem justamente da aparência: uma fruta no palito com cobertura avermelhada. Mas o sabor, claro, é outro — mais suave e cremoso, com a acidez da fruta equilibrando a doçura intensa do brigadeiro e do açúcar caramelizado.

Sucesso repentino (ou nem tanto assim)

Embora o boom de buscas por “morango do amor” e “como fazer a calda do morango do amor” tenha começado na segunda semana de julho, a receita não é exatamente nova. Algumas confeiteiras já vinham ensinando a técnica em vídeos postados desde 2023, mas a viralização só aconteceu agora, com a ajuda de reels e vídeos curtos no TikTok.

De acordo com o Portal CNN, a combinação da estética chamativa — perfeita para redes sociais — com a nostalgia dos doces de festa junina tornou o morango do amor irresistível. Influenciadores do universo gastronômico, como confeiteiras caseiras e criadores de conteúdo de sobremesas, passaram a mostrar diferentes versões do doce, com variações que incluem chocolate branco, recheios trufados ou até coberturas com glitter comestível.

Receita: como fazer o morango do amor em casa

O preparo exige um pouco de técnica, principalmente no ponto certo da calda, mas pode ser feito com ingredientes simples. Veja a versão mais reproduzida nas redes:

Ingredientes (rende cerca de 10 unidades):

– 10 morangos grandes e firmes

– Palitos de churrasco

Para o brigadeiro:

– 1 lata de leite condensado

– 1 colher (sobremesa) de manteiga

– 4 colheres (sobremesa) de leite em pó

Para a calda de caramelo:

– 2 xícaras de açúcar cristal

– ½ xícara de água

– 1 colher (sopa) de vinagre branco ou de maçã

– Corante alimentício vermelho

Modo de preparo:

Lave bem os morangos e seque completamente com papel toalha. Espete cada morango com um palito de churrasco. Faça o brigadeiro: leve ao fogo baixo o leite condensado, a manteiga e o leite em pó, mexendo até atingir o ponto de enrolar. Reserve e deixe esfriar. Envolva cada morango com uma porção de brigadeiro moldada à mão em formato de coxinha, deixando a superfície lisa. Prepare a calda: em uma panela, misture açúcar, água e vinagre. Não mexa. Deixe ferver até atingir o ponto de bala dura (cerca de 145 °C). Adicione o corante vermelho e mergulhe os morangos, um a um, girando para formar uma cobertura uniforme. Apoie em papel-manteiga ou superfície untada até secar.

Dica: Se não tiver termômetro culinário, pingue uma gota da calda em um copo com água fria. Se ela endurecer de forma crocante, está no ponto certo.

Dica 2: Quando o brigadeiro chegar no ponto, cozinhe por mais 3 minutos.

Dica 3: Não tire o talo do morando, apenas as folhinhas.

Preço e onde encontrar

Em São Paulo, docerias e confeitarias especializadas já vendem a novidade por valores que variam entre R$ 20 e R$ 30 a unidade. Em aplicativos de delivery, também é possível encontrar versões caseiras feitas por pequenos empreendedores.

Apesar de parecer um doce de festa junina repaginado, o morango do amor tem conquistado espaço como uma sobremesa elegante, servida em eventos, casamentos ou como lembrancinha de luxo.

A tendência da vez

A popularidade repentina do doce reflete um movimento que já vem acontecendo nas redes: a busca por receitas simples, bonitas e nostálgicas. Assim como aconteceu com o brownie de pote, o bombom de uva gourmet e o morango gelado recheado, o morango do amor une familiaridade com criatividade — e isso, no mundo digital, é receita certa para viralizar.

Com poucos ingredientes e alto potencial de engajamento, o doce deve continuar em alta pelos próximos meses, especialmente com a chegada da primavera, quando os morangos estão mais doces e acessíveis. E para quem curte testar novidades na cozinha, o morango do amor é mais que uma moda passageira: é um carinho crocante e cremoso em forma de sobremesa.

Por Mayara Leite – Estudante de Jornalismo.