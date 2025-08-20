O último mistério de Marilyn Monroe: o objeto que desapareceu da cena de sua morte

Curiosidades – No dia 5 de agosto de 1962, o mundo foi abalado pela notícia da morte de Marilyn Monroe, encontrada sem vida em sua casa em Los Angeles. A descoberta foi feita por sua governanta, Eunice Murray, que ao notar uma luz acesa debaixo da porta do quarto e a ausência de respostas da atriz, decidiu chamar ajuda. Pouco depois, o psiquiatra Ralph Greenson e o médico Hyman Engelberg chegaram ao local, confirmando oficialmente o falecimento da estrela.

A polícia só foi acionada quase uma hora depois. Entre os primeiros a entrar no quarto estava o investigador Jack Clemmons, que relatou estranhezas na cena, detalhes que até hoje alimentam teorias sobre os últimos momentos da atriz.

A ligação que anunciou a tragédia

De acordo com o Portal Aventuras na História, Clemmons recebeu a notícia por telefone. Do outro lado da linha, o Dr. Engelberg anunciava: “Marilyn Monroe morreu. Ela cometeu suicídio.” Desconfiado de que poderia ser um trote, o policial partiu imediatamente para a casa da atriz. Ao chegar, notou um clima de tensão: sussurros, passos contidos e um estranho atraso para abrirem a porta.

Recebido pela governanta, ouviu o relato de que Marilyn havia sido encontrada nua, deitada na cama e segurando um telefone. O ambiente, no entanto, lhe pareceu incomum para um caso de suicídio.

O objeto que faltava

Ao observar o quarto, Clemmons encontrou frascos de remédios espalhados, roupas no chão e até vidros quebrados. No entanto, algo o intrigou profundamente: a ausência de um simples copo de água.

Para o investigador, esse detalhe era crucial. “Se alguém toma uma quantidade enorme de comprimidos, precisa de água para engolir”, afirmou. A ausência do objeto levantou dúvidas: teria o quarto sido alterado antes da chegada da polícia?

Os médicos presentes alegaram não ter visto nenhum copo, e o detalhe foi registrado em bloco de notas pelo policial: “SEM COPO”. Esse pequeno elemento se tornou um dos maiores pontos de questionamento sobre a autenticidade da cena.

Mistério sem fim

Mais de seis décadas depois, a morte de Marilyn Monroe segue cercada de especulações. O que teria acontecido de fato naquela noite ainda permanece sem respostas definitivas. Para muitos, o copo ausente simboliza mais do que uma simples falha na investigação: representa o enigma eterno em torno da despedida de uma das maiores estrelas de Hollywood.

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On