O vidente sérvio que teria previsto guerras mundiais e a Covid

Curiosidades – Você já ouviu falar de Nostradamus ou Baba Vanga, mas poucos conhecem Mitar Tarabich (1829–1899), um camponês sérvio que ficou conhecido por suas supostas visões proféticas. Sem estudos formais, ele relatava suas revelações ao padrinho, o padre ortodoxo Zaharije Zaharich, que as registrava em cadernos.

Esse manuscrito quase se perdeu em 1943, durante a ocupação búlgara na Sérvia, quando foi parcialmente queimado em um incêndio. Ainda assim, parte do material sobreviveu e voltou às mãos da família do padre, preservando o legado do chamado vidente de Kremna.

Profecias que ecoaram na história da Sérvia

Entre suas previsões mais conhecidas está o assassinato do rei Alexandre Obrenović e da rainha Draga, em 1903, seguido da ascensão da dinastia Karađorđević — exatamente como registrado pela história.

Tarabich também teria descrito a devastação da Primeira Guerra Mundial, falando de um exército três vezes maior que invadiria a Sérvia pelo norte. O cenário corresponde ao ataque austro-húngaro de 1914 e à ofensiva alemã de 1915, que marcaram profundamente o país.

A misteriosa doença global

Uma de suas profecias fala de uma “doença estranha” que assolaria o mundo, diante da qual os cientistas não encontrariam cura, apesar de se julgarem sábios. Muitos interpretam essa passagem como uma referência à pandemia de COVID-19, enquanto outros veem na descrição uma metáfora para crises sociais e espirituais mais amplas.

Armas incomuns e o “feitiço do sono”

Outra visão intrigante descrevia uma guerra futura em que projéteis lançariam sobre os soldados um “feitiço do sono”, em vez de matá-los. Alguns estudiosos modernos associam essa imagem a armas químicas, biológicas ou mesmo à radiação, tecnologias bélicas desenvolvidas muito tempo após a morte de Tarabich.

Entre mito e mistério

Segundo o Portal Aventuras na História, apesar das interpretações divergentes, as profecias do camponês sérvio continuam a despertar curiosidade. Em um mundo marcado por crises sanitárias, tensões geopolíticas e avanços tecnológicos imprevisíveis, muitos se perguntam se as últimas visões de Tarabich ainda estão por se cumprir.

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On