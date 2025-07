Os hábitos curiosos de escritores famosos que vão te surpreender

Curiosidades – Por mais que a escrita seja associada à inspiração e ao talento, muitos escritores notáveis da história cultivavam manias inusitadas que iam muito além da caneta e do papel. De hábitos extremos de isolamento a rituais quase místicos antes de escrever, essas excentricidades revelam como o processo criativo pode ser tão fascinante quanto as obras que ele produz.

A seguir, mergulhamos nos hábitos curiosos de escritores famosos que marcaram época não só pelas suas palavras, mas também por seus comportamentos nada convencionais. Uma jornada que mistura obsessão, criatividade e um toque de loucura — tudo isso em nome da literatura.

Escritores com hábitos excêntricos e métodos nada ortodoxos

Victor Hugo, autor de Os Miseráveis, escrevia nu. Literalmente. Para evitar distrações, pedia que suas roupas fossem retiradas do quarto enquanto trabalhava. Já Truman Capote, gênio de A Sangue Frio, não escrevia em pé ou sentado em mesa — ele precisava estar deitado no sofá ou na cama, sempre com cigarro e bebida à mão.

E se você acha estranho escrever deitado, saiba que o francês Honoré de Balzac era capaz de consumir até 50 xícaras de café por dia, acreditando que o excesso de cafeína o mantinha criativamente ativo por longas madrugadas. Essa dependência rendeu não só grandes obras, mas também uma saúde fragilizada no fim da vida.

A busca obsessiva por rotina entre os grandes nomes da literatura

Alguns autores seguiam rotinas tão rígidas que pareciam fórmulas matemáticas. Friedrich Schiller, por exemplo, precisava do cheiro de maçãs podres para conseguir se concentrar. Ele guardava frutas em decomposição dentro da gaveta da escrivaninha.

Já Charles Dickens só escrevia se todos os objetos sobre a mesa estivessem alinhados na mesma posição — e exigia silêncio absoluto. Virginia Woolf, por sua vez, tinha uma escrivaninha especial com altura ajustada, pois preferia escrever em pé, acreditando que isso deixava suas ideias mais “altivas”.

Criatividade, superstição e solidão: ingredientes secretos da escrita

Outros escritores recorriam a práticas quase supersticiosas. John Cheever, por exemplo, escrevia de cueca e descia do apartamento de terno apenas para pegar o elevador até o porão, onde escrevia o dia inteiro praticamente nu. Franz Kafka só conseguia escrever tarde da noite, após se libertar das pressões do trabalho burocrático.

Mark Twain tinha o costume de escrever sempre na cama, cercado de travesseiros, enquanto Agatha Christie confessava que as melhores ideias surgiam enquanto tomava banho, comendo maçãs e pensando sobre venenos.

Por que os hábitos curiosos de escritores famosos ainda nos fascinam?

De acordo com o Portal Super Interessante, essas histórias curiosas nos lembram que a genialidade literária muitas vezes caminha ao lado do incomum. Os hábitos curiosos de escritores famosos revelam não só a vulnerabilidade desses criadores, mas também como cada um buscava, à sua maneira, criar um ambiente propício à inspiração. Mesmo que isso significasse tomar banhos longos com maçãs, escrever nu ou encher a sala com maçãs podres.

A literatura é feita de palavras, mas também de pessoas. E essas pessoas, por trás dos clássicos que atravessam séculos, continuam nos fascinando não apenas pelo que escreveram, mas por como viveram para escrever.

Por: Mayara Leite – Estudante de Jornalismo.