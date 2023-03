Pai se joga na frente de cobra e salva filha de picada letal

Redação AM POST

Um pai foi parar no hospital após um ato de heroísmo e coragem. Jake Coombe conta que a filha de dois anos brincava na garagem quando uma cobra-marrom (Pseudonaja textilis) — considerada a segunda cobra com veneno mais mortal do mundo — entrou no cômodo e se preparou para mordê-la.

Jake afastou a criança do ataque, mas não conseguiu evitar uma picada no pé.

O pai mora em Adelaide, na Austrália, e contou ao site The Messenger como “sentiu algo errado” e começou a procurar a filha na casa, após fazer um passeio nas imediações com a família.

Foi aí que ele encontrou o predador de frente para Alba, a filha do casal. “Talvez teria sido uma história diferente se Alba tivesse pegado [a cobra]. Antes eu do que ela, com certeza”, disse Jake ao The Messenger.

Para sorte de Jake, a cobra deu uma mordida sem veneno, o que salvou a vida dele. Por precaução, ele passou a noite em observação em um hospital.