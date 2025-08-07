A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Curiosidades

Park Bo-gum vem ao Brasil pela primeira vez e promete encontro inesquecível com os fãs

Estrela de doramas como Love in the Moonlight e Se a Vida te Der Tangerinas, ator sul-coreano se apresenta em São Paulo em setembro e emociona dorameiras brasileiras

Por michael

07/08/2025 às 13:46 - Atualizado em 07/08/2025 às 13:47

Park Bo-gum no Brasil

Park Bo-gum vem ao Brasil pela primeira vez e promete encontro inesquecível com os fãs – Foto: reprodução do Instagram

Caiu na rede é post! – O que parecia roteiro de dorama virou realidade. Park Bo-gum, um dos atores mais amados da Coreia do Sul, anunciou sua primeira visita ao Brasil como parte da turnê internacional PARK BO GUM 2025 FAN MEETING TOUR [BE WITH YOU]. Aos 32 anos, o artista desembarca em São Paulo para um encontro com os fãs no dia 21 de setembro, na casa de shows Vibra SP. A notícia levou admiradores à loucura nas redes sociais, tornando-se rapidamente um dos assuntos mais comentados da internet.

PUBLICIDADE

Bo-gum é conhecido por interpretar personagens encantadores, sensíveis e cheios de carisma. Seu nome está ligado a sucessos como Se a Vida te Der Tangerinas, Love in the Moonlight, Um Bom Garoto e Passarela dos Sonhos. Com um sorriso tímido e um talento que transborda nas telas, o astro conquistou uma legião de fãs mundo afora, e agora, se prepara para encantá-los de perto.

América Latina e Ásia na rota do fan meeting

De acordo com o Portal Leo Dias, além do Brasil, a turnê de Park Bo-gum passará por outras cidades da América Latina como Monterrey, Cidade do México e Santiago. A maratona também incluirá paradas em importantes centros asiáticos, como Yokohama (Japão), Singapura, Manila (Filipinas), Bangkok (Tailândia), Jacarta (Indonésia), Macau, Hong Kong (China), Kaohsiung (Taiwan), Seul (Coreia do Sul) e Kuala Lumpur (Malásia).

PUBLICIDADE

A proposta do fan meeting vai além de uma simples apresentação: trata-se de uma experiência completa e emocional, marcada por conversas, músicas e ativações interativas com o público.

Ingressos e pacotes exclusivos ainda serão anunciados

Até o momento, ainda não foram divulgadas as informações oficiais sobre valores e início das vendas de ingressos para o fan meeting em São Paulo. No entanto, a expectativa é de que o evento conte com pacotes premium, que tradicionalmente oferecem benefícios como entrada antecipada, pôsteres e photocards autografados, fotos individuais ou em grupo com o ator e até momentos exclusivos com os fãs mais sortudos.

PUBLICIDADE

Park Bo-gum já demonstrou empolgação com a vinda ao Brasil. Em postagens recentes, ele agradeceu o carinho dos fãs latino-americanos e prometeu retribuir com muito afeto, música e sorrisos. “Estou animado para conhecer vocês pessoalmente e compartilhar esse momento especial. Obrigado por sempre me apoiarem de longe. Agora, vamos nos encontrar de verdade!”, escreveu.

Um marco para a cultura pop sul-coreana no Brasil

A presença de Park Bo-gum no país reforça o crescente interesse dos brasileiros pela cultura sul-coreana. Doramas, k-pop, culinária e idioma vêm conquistando cada vez mais espaço por aqui, com eventos e fanbases que demonstram o poder da conexão global entre artistas e público. A chegada de Bo-gum promete fortalecer ainda mais esse vínculo.

PUBLICIDADE

Aguardado com ansiedade, o encontro tem tudo para se tornar um marco na história dos dorameiros brasileiros, um momento digno de trilha sonora emocionante, lágrimas de alegria e muitos registros para guardar na memória.

Veja também: 5 Doramas imperdíveis na Netflix

Por: Mayara Leite – estudante de jornalismo.

Siga-nos no Google News

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo é ver o mundo de um outro jeito, e cada um de nós temos que achar um jeito de entender as diferenças.

Dr. Leonardo Maranhão

Últimas notícias

Amazonas

Jovem tem tórax perfurado por pedaço de madeira durante trabalho rural no Amazonas

Acidente aconteceu enquanto preparava roça; vítima foi transferida de helicóptero para Manaus devido à gravidade.

há 7 minutos

Brasil

Conheça os 41 senadores que assinaram o impeachment de Alexandre de Moraes

Apenas 1 amazonense assina o pedido.

há 15 minutos

Curiosidades

Hildegard Trutz: a perturbadora história da mulher que gerou um filho para Hitler

Durante o regime nazista, mulheres arianas foram selecionadas para gerar filhos da “raça pura” por meio de um programa estatal secreto. Hildegard Trutz foi uma delas.

há 21 minutos

Brasil

Congresso costura acordo para pautar anistia geral, mas votação ainda é incerta, afirma Flávio Bolsonaro

A declaração veio após a oposição no Senado alcançar as 41 assinaturas necessárias para o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes.

há 22 minutos

Amazonas

Homem tem cabeça dilacerada ao ser atropelado por dois veículos na AM-010

Vítima não resistiu aos ferimentos.

há 42 minutos