Park Bo-gum vem ao Brasil pela primeira vez e promete encontro inesquecível com os fãs

Caiu na rede é post! – O que parecia roteiro de dorama virou realidade. Park Bo-gum, um dos atores mais amados da Coreia do Sul, anunciou sua primeira visita ao Brasil como parte da turnê internacional PARK BO GUM 2025 FAN MEETING TOUR [BE WITH YOU]. Aos 32 anos, o artista desembarca em São Paulo para um encontro com os fãs no dia 21 de setembro, na casa de shows Vibra SP. A notícia levou admiradores à loucura nas redes sociais, tornando-se rapidamente um dos assuntos mais comentados da internet.

Bo-gum é conhecido por interpretar personagens encantadores, sensíveis e cheios de carisma. Seu nome está ligado a sucessos como Se a Vida te Der Tangerinas, Love in the Moonlight, Um Bom Garoto e Passarela dos Sonhos. Com um sorriso tímido e um talento que transborda nas telas, o astro conquistou uma legião de fãs mundo afora, e agora, se prepara para encantá-los de perto.

América Latina e Ásia na rota do fan meeting

De acordo com o Portal Leo Dias, além do Brasil, a turnê de Park Bo-gum passará por outras cidades da América Latina como Monterrey, Cidade do México e Santiago. A maratona também incluirá paradas em importantes centros asiáticos, como Yokohama (Japão), Singapura, Manila (Filipinas), Bangkok (Tailândia), Jacarta (Indonésia), Macau, Hong Kong (China), Kaohsiung (Taiwan), Seul (Coreia do Sul) e Kuala Lumpur (Malásia).

A proposta do fan meeting vai além de uma simples apresentação: trata-se de uma experiência completa e emocional, marcada por conversas, músicas e ativações interativas com o público.

Ingressos e pacotes exclusivos ainda serão anunciados

Até o momento, ainda não foram divulgadas as informações oficiais sobre valores e início das vendas de ingressos para o fan meeting em São Paulo. No entanto, a expectativa é de que o evento conte com pacotes premium, que tradicionalmente oferecem benefícios como entrada antecipada, pôsteres e photocards autografados, fotos individuais ou em grupo com o ator e até momentos exclusivos com os fãs mais sortudos.

Park Bo-gum já demonstrou empolgação com a vinda ao Brasil. Em postagens recentes, ele agradeceu o carinho dos fãs latino-americanos e prometeu retribuir com muito afeto, música e sorrisos. “Estou animado para conhecer vocês pessoalmente e compartilhar esse momento especial. Obrigado por sempre me apoiarem de longe. Agora, vamos nos encontrar de verdade!”, escreveu.

Um marco para a cultura pop sul-coreana no Brasil

A presença de Park Bo-gum no país reforça o crescente interesse dos brasileiros pela cultura sul-coreana. Doramas, k-pop, culinária e idioma vêm conquistando cada vez mais espaço por aqui, com eventos e fanbases que demonstram o poder da conexão global entre artistas e público. A chegada de Bo-gum promete fortalecer ainda mais esse vínculo.

Aguardado com ansiedade, o encontro tem tudo para se tornar um marco na história dos dorameiros brasileiros, um momento digno de trilha sonora emocionante, lágrimas de alegria e muitos registros para guardar na memória.

Por: Mayara Leite – estudante de jornalismo.