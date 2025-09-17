Previsão histórica de Stephen Hawking sobre buracos negros é confirmada

Curiosidades – Uma das previsões mais importantes de Stephen Hawking, formulada em 1971 sobre os buracos negros, foi finalmente confirmada pela colaboração LIGO-Virgo-KAGRA, ligada à Caltech, representando um marco na física moderna.

PUBLICIDADE

O evento que permitiu a comprovação ocorreu em 14 de janeiro de 2025, quando os detectores registraram a fusão de dois buracos negros a 1,3 bilhão de anos-luz da Terra. Denominado GW250114, o fenômeno mostrou que, mesmo após a colisão e a emissão de ondas gravitacionais, a área total da superfície do buraco negro aumentou, confirmando a teoria de Hawking.

Antes da fusão, a área combinada dos dois buracos negros era de aproximadamente 240 mil km². Após a colisão, o novo buraco negro resultante atingiu 400 mil km², quase dobrando seu tamanho inicial. O nível de confiança da medição alcançou 99,999%, tornando este o teste mais sólido da teoria até hoje.

PUBLICIDADE

Implicações científicas

A confirmação reforça a relação entre a área do buraco negro e sua entropia, conceito desenvolvido por Hawking e Jacob Bekenstein, abrindo caminhos para pesquisas que buscam unificar a relatividade geral e a mecânica quântica. Além disso, demonstra os avanços da astronomia das ondas gravitacionais, com detectores cada vez mais precisos capazes de medir variações no espaço-tempo menores que um décimo do tamanho de um próton.

Katerina Chatziioannou, da Caltech, destacou: “Podemos ouvir o sinal de forma clara, e isso nos permite testar as leis fundamentais da física”. Para Kip Thorne, colaborador histórico de Hawking, a confirmação seria motivo de grande alegria para o cientista.

De acordo com o Portal Aventuras na História, desde a primeira detecção em 2015, aproximadamente 300 fusões de buracos negros foram identificadas, e hoje o LIGO consegue registrar um evento a cada três dias, mostrando a rápida evolução da área.

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On