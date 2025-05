Curiosidades – A pensão alimentícia é um tema sensível que afeta milhares de famílias no Brasil. Mas o que acontece quando o pagamento não é feito? A prisão civil por não pagamento de pensão alimentícia é uma realidade que gera dúvidas e preocupações. Neste artigo, explicaremos de forma clara e acessível como funciona essa medida em 2025, quais são os prazos, as consequências e o que você pode fazer para regularizar a situação ou evitar a prisão. Seja você o responsável por pagar ou receber a pensão, este guia traz informações práticas e confiáveis para ajudar a navegar esse cenário delicado.

O Que É a Prisão por Não Pagamento de Pensão Alimentícia? A prisão civil por não pagamento de pensão alimentícia é uma medida coercitiva, não punitiva, prevista no Código de Processo Civil (CPC) brasileiro, especificamente no artigo 528, § 3º (Lei nº 13.105/2015). Diferentemente de uma prisão criminal, ela não está ligada à prática de um crime, mas sim ao descumprimento de uma obrigação judicial de pagar a pensão. O objetivo é pressionar o devedor a quitar a dívida, garantindo o sustento do beneficiário, que pode ser um filho, ex-cônjuge ou até mesmo uma mulher grávida (no caso de alimentos gravídicos). Mas por que essa medida é tão séria? A pensão alimentícia não cobre apenas alimentação, mas também despesas essenciais como moradia, educação, saúde e lazer. Quando o pagamento atrasa, a subsistência do beneficiário pode ser comprometida, especialmente no caso de crianças ou adolescentes.

Você sabia? A prisão civil por dívida alimentícia é uma exceção à regra constitucional que proíbe prisão por dívidas no Brasil, conforme o artigo 5º, inciso LXVII da Constituição Federal de 1988.

Quando a Prisão Pode Ser Decretada? A prisão pode ser solicitada quando o devedor deixa de pagar a pensão alimentícia sem justificativa válida. Segundo o CPC (art. 528), o juiz pode decretar a prisão se:

O devedor não pagar as últimas três parcelas anteriores ao início do processo de execução, além das que vencerem durante o processo (art. 528, § 7º do CPC) .

. O devedor for intimado e, em até três dias, não quitar a dívida, comprovar o pagamento ou justificar a impossibilidade de pagar (art. 528, § 1º do CPC) .

. Não houver bens suficientes para penhora que cubram o débito (isso decorre da lógica da execução, buscando a forma mais eficaz de satisfazer o crédito alimentar).

É importante destacar que a prisão pode ser pedida já a partir de um dia de atraso, desde que haja um acordo judicial ou sentença que determine o pagamento. No entanto, a medida é geralmente aplicada para dívidas recentes (até três meses) e requer um pedido formal do credor, como a mãe ou o representante legal da criança.

Pergunta para refletir: Se a prisão é uma medida tão extrema, por que ela é usada? Será que outras alternativas poderiam ser mais eficazes para garantir o pagamento?

Quanto Tempo Dura a Prisão? O prazo da prisão civil varia de um a três meses, conforme decisão do juiz, e é cumprida em regime fechado (art. 528, § 3º do CPC). No entanto, desde 2024, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou que o juiz deve justificar o tempo de prisão de forma individualizada, considerando a proporcionalidade e a razoabilidade (referenciar alguma decisão específica do STJ, se possível, ou citar a jurisprudência consolidada). Isso significa que o magistrado não pode simplesmente estipular o prazo máximo (90 dias) sem explicar o motivo. O devedor pode ser liberado antes do prazo se:

Pagar integralmente a dívida (art. 528, § 8º do CPC) .

. Firmar um acordo judicial com o credor para quitar o débito (com homologação judicial) .

. Demonstrar, com provas, a absoluta impossibilidade de pagamento (embora isso seja difícil de aceitar judicialmente, conforme a interpretação da lei e da jurisprudência).

Após o período de prisão, mesmo que a dívida não seja quitada, o devedor é solto, mas a cobrança continua por outras vias, como penhora de bens ou negativação do nome em órgãos de crédito, como a Serasa (art. 528, § 5º do CPC).

Dado importante: A prisão não extingue a dívida. Mesmo após cumprir o prazo, o devedor continua obrigado a pagar os valores atrasados.

Onde o Devedor Cumpre a Prisão? Por lei, os devedores de pensão alimentícia devem ficar em celas separadas dos presos comuns, em regime fechado (art. 528, § 4º do CPC). No entanto, devido à precariedade do sistema carcerário brasileiro (dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública podem ser citados aqui), essa separação nem sempre ocorre, o que pode expor o devedor a condições difíceis. Em alguns casos, juízes têm explorado alternativas, como o uso de tornozeleiras eletrônicas (mencionar decisões ou recomendações do CNJ sobre alternativas à prisão civil), embora isso ainda seja exceção.

Como Evitar a Prisão? Se você está em atraso com a pensão alimentícia, há passos práticos que podem ajudar a evitar a prisão:

Pague a Dívida o Quanto Antes: Quitando as parcelas atrasadas, você evita o processo de execução. Mesmo pagamentos parciais podem ser negociados.

Quitando as parcelas atrasadas, você evita o processo de execução. Mesmo pagamentos parciais podem ser negociados. Busque um Acordo Judicial: Converse com o credor (ou seu advogado) para propor um parcelamento ou ajuste no valor da pensão. Acordos homologados pelo juiz podem suspender o mandado de prisão (art. 528, § 8º do CPC) .

Converse com o credor (ou seu advogado) para propor um parcelamento ou ajuste no valor da pensão. Acordos homologados pelo juiz podem suspender o mandado de prisão . Apresente Justificativas: Se não puder pagar, reúna provas (como comprovantes de desemprego ou despesas) e peça ao juiz uma revisão do valor da pensão por meio de uma ação revisional de alimentos (fundamentar no direito à revisão, citando artigos do Código Civil sobre alimentos) .

Se não puder pagar, reúna provas (como comprovantes de desemprego ou despesas) e peça ao juiz uma revisão do valor da pensão por meio de uma ação revisional de alimentos . Consulte um Advogado: Um especialista em Direito de Família pode orientar sobre a melhor estratégia, como negociar ou entrar com um habeas corpus em caso de prisão decretada. A Defensoria Pública (mencionar a legislação que garante assistência jurídica gratuita) oferece assistência gratuita para quem não tem condições de pagar um advogado.

Dica prática: Não ignore intimações judiciais. Responder rapidamente e com orientação jurídica pode evitar consequências graves.

E se a Prisão Já Foi Decretada? Se o mandado de prisão já foi emitido, o devedor deve:

Procurar um advogado ou defensor público imediatamente.

Tentar negociar o pagamento ou parcelamento da dívida.

Comparecer à Justiça com assistência jurídica para apresentar justificativas ou solicitar a suspensão do mandado (com base nos requisitos legais para suspensão ou revogação da prisão) .

. Casos extremos, como desemprego ou problemas financeiros graves, podem ser apresentados ao juiz, mas a justificativa precisa ser sólida e comprovada. O STJ já decidiu que a prisão pode ser cassada se for considerada ineficaz, como em casos onde o devedor não tem condições financeiras e a prisão não garante o pagamento (citar novamente a jurisprudência relevante).

Impactos e Reflexões: A Prisão É a Melhor Solução? A prisão civil por não pagamento de pensão alimentícia é uma medida controversa. Por um lado, ela protege o direito de crianças e outros beneficiários a uma vida digna. Por outro, pode agravar situações de vulnerabilidade, especialmente para devedores que enfrentam dificuldades financeiras reais. Como balancear o direito do credor e a situação do devedor?

Para pensar: Será que medidas alternativas, como mediação familiar ou programas de apoio financeiro (mencionar iniciativas governamentais ou da sociedade civil, se houver), poderiam reduzir a dependência da prisão como solução? Além disso, casos midiáticos, como o de um idoso preso em Feira de Santana (BA) em 2025 por dever pensão alimentícia para múltiplos filhos, mostram como o tema continua relevante e complexo. A sociedade brasileira ainda busca formas de lidar com a inadimplência sem comprometer direitos fundamentais.

A prisão por não pagamento de pensão alimentícia no Brasil é uma ferramenta legal para garantir o sustento de quem depende desses valores, mas vem com nuances e desafios. Em 2025, a legislação segue firme (CPC, art. 528), com prazos de um a três meses de prisão (CPC, art. 528, § 3º) e a possibilidade de outras sanções, como penhora de bens (CPC, art. 530). Para evitar problemas, o diálogo, a busca por acordos e a orientação jurídica são essenciais. Se você está enfrentando essa situação, seja como credor ou devedor, procure ajuda profissional o quanto antes. A Defensoria Pública (Lei nº 1.060/50 e outras) ou um advogado especializado podem fazer a diferença. E, acima de tudo, lembre-se: a pensão alimentícia é mais do que uma obrigação legal – é um compromisso com o bem-estar de quem depende dela.