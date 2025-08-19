Próximo eclipse solar total será um dos mais longos da história

Curiosidade – No dia 2 de agosto de 2027, o céu do planeta será palco de um dos eclipses solares totais mais longos do século 21. O ápice ocorrerá em Luxor, no Egito, onde a escuridão vai durar 6 minutos e 23 segundos. A magnitude será de 1,079, índice que garante cobertura total da luz solar.

PUBLICIDADE

Segundo a NASA, só em 2114 o mundo voltará a presenciar um eclipse com magnitude semelhante.

Onde o eclipse poderá ser visto

A faixa de sombra começará no Atlântico Leste, atravessando o Estreito de Gibraltar e passando por Espanha, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia e Egito. Depois seguirá para a Arábia Saudita, Iêmen, Somália e ilhas do Oceano Índico.

PUBLICIDADE

Entre as cidades que estarão na rota do eclipse estão Cádiz, Málaga, Tânger, Oran, Benghazi e Luxor, que deve atrair milhares de turistas e cientistas.

Oportunidade única para a ciência

Além do impacto visual para o público, o evento será uma oportunidade rara para a ciência. Pesquisadores poderão observar com clareza a coroa solar, região externa da atmosfera do Sol, estudando sua composição e efeitos sobre a Terra. Também serão analisados os impactos na atmosfera, fauna e flora durante os minutos de escuridão.

Quando será o próximo no Brasil

De acordo com o Portal Aventuras na História, no Brasil, um eclipse solar total só voltará a ocorrer em 16 de janeiro de 2075, escurecendo partes do Paraná, São Paulo e Minas Gerais por cerca de dois minutos. Até lá, os brasileiros poderão acompanhar apenas eclipses parciais, o próximo será em 21 de setembro de 2025.

PUBLICIDADE

Cuidados para observar o fenômeno

Astrônomos reforçam que observar um eclipse exige óculos com filtros solares certificados ou vidro de soldador de grau 14. Olhar diretamente para o Sol sem proteção adequada pode causar danos irreversíveis à visão.

Veja também: A próxima Lua Cheia será a famosa Lua de Morango: saiba quando ocorre e o significado do nome

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On