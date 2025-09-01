Psicóloga explica 6 aspectos essenciais para um relacionamento saudável

Curiosidades – Dados recentes do IBGE mostram uma queda nos registros de casamentos: em 2021 foram celebradas 1.076.280 uniões, enquanto em 2022 o número caiu para 970.041. A pesquisa também revelou que a duração média das uniões vem caindo: de cerca de 16 anos, em 2010, para 13 anos e 8 meses em 2022.

Segundo Blenda Oliveira, além de fatores externos, mudanças culturais também influenciam. “O significado do casamento mudou profundamente nas últimas décadas. Hoje, o sentimento vem antes de critérios como negócios ou sobrevivência”, afirma.

6 aspectos de um namoro ou casamento saudável

Blenda explica que não há fórmulas mágicas para a longevidade de uma relação, mas existem aspectos que servem como balizadores para avaliar e fortalecer um relacionamento.

1. Compatibilidade psicológica

É essencial ter liberdade para compartilhar sentimentos sem medo. Relações em que um dos parceiros precisa se calar o tempo todo tendem ao afastamento.

2. Saber conviver a dois

O casal precisa aprender a tomar decisões em conjunto, considerando as necessidades e formas de afeto de cada um.

3. Graus de consenso

Não é necessário pensar igual em tudo, mas é importante que haja convergência em pontos-chave, evitando conflitos constantes que desgastam a relação.

4. Atração e vida sexual

A sexualidade importa, especialmente no início da relação. Com o tempo, pode perder intensidade, mas continua sendo um aspecto relevante para manter o vínculo.

5. Ciclos de vida, pressões e frustrações externas

Cada parceiro tem sua individualidade, carreira, família e desafios. O casal precisa aprender a acolher essas diferenças, oferecendo apoio sem abrir mão da vida em conjunto.

6. Vantagens para permanecer juntos

De acordo com o Portal Noticias ao Minuto, uma relação saudável oferece segurança, apoio e parceria diante dos desafios da vida. Esse sentimento de porto seguro é um dos pilares para a durabilidade do vínculo.

Relação é uma construção diária

Blenda reforça que os aspectos não são regras fixas: cada casal é único e pode fortalecer pontos que ainda não estão firmes. “Qualquer relação necessita de cuidado diário, disposição e paciência”, conclui a psicóloga.

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On