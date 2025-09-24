A notícia que atravessa o Brasil!

Quais as 5 mortes mais dolorosas segundo a psicologia?

Especialistas analisam os tipos de morte que mais causam dor física e psicológica no ser humano

Por Mayara Leite - Redatora Seo On

24/09/2025 às 10:29 - Atualizado em 24/09/2025 às 10:30

mortes mais dolorosas

Quais as 5 mortes mais dolorosas segundo a psicologia? – Foto: freepik

Curiosidades – O medo da morte acompanha a humanidade desde os tempos antigos, despertando dúvidas, rituais e crenças sobre o que acontece após o fim da vida. Para a psicologia, esse temor é chamado de tanatofobia — um medo intenso e persistente da morte ou do processo de morrer, que pode gerar ansiedade, pensamentos obsessivos e até crises de pânico.

A visão da psicologia sobre o medo da morte

Segundo especialistas, o medo de morrer tem raízes biológicas e culturais. O instinto de autopreservação está presente em todos os seres vivos, mas a forma como cada sociedade encara a morte influencia a intensidade desse temor. Enquanto algumas pessoas lidam de forma racional com o tema, outras desenvolvem fobias que prejudicam o bem-estar e a vida cotidiana.

Nesse contexto, a busca por explicações religiosas, científicas ou espirituais é uma tentativa de reduzir o impacto emocional causado pela incerteza do fim.

Pesquisadores listam as mortes mais dolorosas

Os psicólogos Paul Doherty e Cody Cassidy, no livro And Then You’re Dead (E então você morre, em tradução livre), analisaram quais seriam os tipos de morte mais dolorosos do ponto de vista físico e psicológico. O estudo não tem caráter de ranking definitivo, mas apresenta situações extremas que o corpo humano poderia suportar antes de sucumbir.

As 5 mortes mais dolorosas

Queda livre de elevador
 O impacto violento pode causar fraturas múltiplas, rompimento de órgãos e lesões internas fatais. Em alguns casos, a consciência é mantida por instantes, o que intensifica o sofrimento.

Inanição
 A morte pela fome leva o corpo a consumir suas próprias reservas, incluindo músculos e órgãos. O processo é lento e envolve dor progressiva, fraqueza extrema e deterioração física.

Queimaduras graves
 O fogo provoca destruição de tecidos e choque no organismo. Antes da perda de consciência, a vítima sente dor aguda e intensa.

Isolamento no oceano
 Além do desgaste físico, a solidão e o medo tornam a experiência ainda mais cruel. A exposição a sol, frio, sede e fome agrava o sofrimento até a morte.

Esfolamento
 Método de tortura usado na Antiguidade, consiste na remoção da pele, levando à morte por infecção, choque ou hemorragia. É considerado uma das formas mais brutais de sofrimento humano.

Entre ciência e reflexão

Segundo o Portal Terra, apesar da curiosidade em torno do tema, psicólogos reforçam que falar sobre a morte não deve ser apenas um exercício mórbido. Entender o medo que ela provoca ajuda a refletir sobre a importância da vida, dos vínculos sociais e do cuidado com a saúde mental.

