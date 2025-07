Qual a origem da expressão “salvo pelo gongo”?

Curiosidades – “Salvo pelo gongo” é uma expressão amplamente usada no português do Brasil para se referir àquela situação em que alguém escapa de algo no último segundo — seja de uma pergunta difícil, uma bronca, ou mesmo de uma situação embaraçosa. A imagem evocada é sempre a de um alívio repentino e quase milagroso. Mas poucos sabem que a origem dessa frase vai muito além dos ringues de boxe e tem raízes envoltas em mitos e mal-entendidos históricos.

A falsa origem ligada aos caixões

De acordo com o Portal Veja, por muito tempo, circulou uma teoria de que a expressão teria surgido de uma prática antiga relacionada ao medo de ser enterrado vivo. Segundo essa versão, em séculos passados, caixões eram supostamente equipados com sinos ligados ao braço dos mortos. Caso alguém acordasse sob a terra, bastaria mover-se para tocar o sino e ser “salvo pelo gongo”. Embora essa história seja intrigante e tenha se popularizado, não há qualquer evidência histórica concreta de que esse costume tenha sido amplamente adotado. Hoje, ela é considerada mais uma lenda urbana do que um fato histórico.

A origem real no boxe

A origem verdadeira da expressão está nos ringues do boxe, onde o gongo marca o início e o fim de cada round. Quando um lutador está prestes a ser derrotado e o gongo soa, ele é literalmente “salvo pelo gongo” — ganha tempo para se recuperar e evita um nocaute iminente. A frase, então, surgiu nesse contexto esportivo e rapidamente foi adotada de forma figurada em outras áreas da vida cotidiana, tornando-se sinônimo de escapar por um triz.

A popularização na cultura e na linguagem

Com o tempo, o uso da expressão ultrapassou os limites do esporte e foi incorporado ao vocabulário informal, especialmente em situações que envolvem tensão e alívio súbito. A força da imagem e a sonoridade marcante contribuíram para a sua fixação na cultura popular, sendo usada em programas de televisão, humorísticos, filmes e nas conversas do dia a dia.

Por que ainda usamos essa expressão hoje?

Além de ser uma metáfora eficaz, “salvo pelo gongo” carrega um certo tom dramático que a torna divertida e expressiva. Ao usar essa frase, damos cor à narrativa e reforçamos a ideia de que o alívio chegou no limite do possível — quase como uma intervenção do destino.

Por: Mayara Leite – Estudante de Jornalismo.