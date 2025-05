Rato morto é encontrado em salada de restaurante japonês e caso gera indignação

Curiosidades – Um restaurante japonês em Sydney, Austrália, está no centro de uma polêmica após uma cliente encontrar um rato morto em sua salada. O incidente aconteceu na última terça-feira (22) no Tatsuya West Ryde, localizado na região noroeste da cidade, e ganhou grande repercussão nas redes sociais.

Segundo relatos, a cliente – que preferiu não se identificar – já havia consumido parte da refeição quando notou o corpo do animal entre as folhas verdes. Em uma avaliação publicada no Google, ela classificou a experiência como “repugnante e inaceitável”, compartilhando uma foto do rato envolto em um guardanapo. Ela ainda criticou a decisão do restaurante de continuar atendendo após o ocorrido.

O impacto foi ainda maior quando uma amiga da cliente revelou que ela está grávida. “Estávamos almoçando quando encontramos um rato morto na salada dela”, escreveu em uma segunda avaliação. O marido da vítima também se manifestou nas redes: “A salada da minha esposa tinha um rato. Absolutamente nojento.”

Restaurante se desculpa e fecha temporariamente

Diante da repercussão, o restaurante emitiu um pedido público de desculpas, alegando que o problema pode ter vindo de uma caixa de salada fornecida por um distribuidor terceirizado. A direção afirmou estar colaborando com as autoridades de saúde e garantiu que o estabelecimento foi fechado temporariamente para uma limpeza rigorosa.

Em comunicado, o proprietário reconheceu a gravidade da situação: “Estamos revisando todos os nossos processos e tomando medidas preventivas para que isso nunca mais aconteça.” Entre as ações estão o controle de pragas, a quarentena de ingredientes e a reestruturação dos protocolos de higiene alimentar.

Autoridades fiscalizam e anunciam medidas

O Conselho da Cidade de Ryde, responsável pela fiscalização sanitária da região, confirmou que já realizou inspeção no local e que aplicará medidas legais, que podem incluir multas ou outras sanções. Todos os funcionários do restaurante passarão por treinamentos obrigatórios de segurança alimentar.

Reputação do restaurante despenca

O episódio provocou forte reação da comunidade local. Nas redes sociais, muitos consumidores expressaram indignação e prometeram não voltar ao restaurante. “Sempre gostei do Tatsuya, mas isso foi inaceitável”, comentou um frequentador habitual. A nota do estabelecimento nas plataformas de avaliação despencou, refletindo a crise de imagem.

Caso alerta para falhas na segurança alimentar

Especialistas alertam que casos como esse podem causar sérios riscos à saúde, com possibilidade de contaminações e doenças. O incidente reacende o debate sobre a importância da fiscalização e das boas práticas desde a produção até o preparo dos alimentos.

Enquanto o restaurante permanece fechado, a expectativa é de que medidas efetivas sejam implementadas antes da reabertura. Para os clientes afetados, no entanto, o impacto foi profundo. “Nunca mais vou olhar para uma salada da mesma forma”, escreveu a cliente em sua avaliação final.