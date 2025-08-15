A notícia que atravessa o Brasil!

Sawney Bean: a família canibal que aterrorizou a Escócia

A lenda do clã Bean mistura mistério, horror e curiosidade, atravessando séculos e questionando a linha entre realidade e ficção.

Por michael

15/08/2025 às 15:24 - Atualizado em 15/08/2025 às 15:25

Sawney Bean

Sawney Bean: a família canibal que aterrorizou a Escócia – Foto: imagem criada por inteligência artificial

Curiosidades – Sawney Bean é conhecido na tradição escocesa como o patriarca de uma família de canibais que, segundo relatos, aterrorizou a costa da Escócia durante o século XVI. Localizados em uma caverna isolada, Bean e seus descendentes supostamente capturavam, roubavam e devoravam viajantes incautos, criando uma narrativa que se perpetuou ao longo do tempo.

A história mistura elementos de isolamento, perversidade humana e alerta moral sobre normas sociais e os perigos de viver à margem da sociedade.

Quem foi Sawney Bean?

Conforme a lenda, Sawney Bean liderava uma família composta por até 48 pessoas, incluindo filhos e netos. A caverna à beira-mar funcionava como refúgio, permitindo que a família operasse à noite, emboscando qualquer viajante que passasse pelo caminho errado. Relatos sugerem que essas atrocidades teriam durado 25 anos sem serem detectadas, criando fascínio e ceticismo entre estudiosos e o público.

A caverna: refúgio ou prisão?

De acordo com o Portal O Antagonista, a moradia subterrânea do clã era labiríntica e profunda, oferecendo esconderijo contra eventuais buscas das autoridades locais. É neste espaço que a lenda descreve atos macabros, incluindo dissecação e consumo das vítimas, simbolizando o afastamento do grupo das regras da civilização.

A perpetuação da lenda

A história de Sawney Bean atravessou gerações por meio de crônicas, narrativas orais e representações artísticas. Livros, peças de teatro e filmes de terror, como Quadrilha de Sádicos (1977), ajudaram a consolidar a lenda, mantendo seu elemento de horror vivo na cultura popular.

Fato ou ficção?

O debate sobre a veracidade da história permanece. Alguns historiadores afirmam que não há registros contemporâneos que comprovem a existência real do clã Bean. Por outro lado, a ausência de evidências não descarta totalmente a possibilidade de que eventos semelhantes tenham ocorrido em menor escala.

Seja como advertência moral contra isolamento e barbárie ou como exagero folclórico, a lenda de Sawney Bean continua a fascinar e inspirar curiosidade até os dias atuais.

Por: Mayara Leite – Estudante de Jornalismo.

