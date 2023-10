Serial killers brasileiros que chocaram o país

Curiosidades- Infelizmente, o Brasil não fica para trás quando se trata de serial killers. Durante décadas, alguns casos vieram à tona, revelando indivíduos que cometeram uma série de assassinatos por diversas razões. Neste artigo, exploraremos cinco desses serial killers que deixaram uma marca sinistra na história criminal brasileira.

Francisco de Assis Pereira: “O Maníaco do Parque”

Na década de 90, Francisco de Assis Pereira aterrorizou São Paulo. Ele ficou conhecido como “O Maníaco do Parque” por seduzir mulheres com promessas de emprego e, em seguida, atacá-las no Parque do Estado. Após sua captura, ele confessou ter assassinado várias mulheres.

Pedro Rodrigues Filho: “Pedrinho Matador”

Pedro Rodrigues Filho, um dos serial killers mais letais do Brasil, começou sua onda de crimes ainda jovem. Ele afirma ter tirado a vida de mais de 100 pessoas, inclusive enquanto estava encarcerado. Sua motivação muitas vezes era vingança pessoal.

Febrônio Índio do Brasil

No início do século XX, Febrônio aterrorizou o Rio de Janeiro. Ele acreditava estar sob comando divino para sequestrar, torturar e assassinar jovens. Sua defesa alegou insanidade, justificando seus atos por acreditar que seguia ordens de “Anhangá”.

José Paz Bezerra: “Monstro de Guaianases”

Nos anos 80, José Paz Bezerra foi responsável pelo assassinato de pelo menos seis crianças em São Paulo. Sob diferentes pretextos, ele levava suas vítimas para locais isolados e as estrangulava. Sua captura em 1984 trouxe alívio à população local.

Tiago Henrique Gomes da Rocha

Atuando em Goiânia, Tiago Henrique confessou ter assassinado mais de 30 pessoas por razões variadas, incluindo assaltos e crimes de ódio. Seu motivo para tamanha crueldade? Ele alegou sentir um “impulso incontrolável” para matar.

A presença de serial killers no Brasil demonstra que, como em muitos lugares do mundo, existem indivíduos capazes de cometer crimes hediondos repetidas vezes. O estudo e o entendimento desses casos são essenciais para a criminologia, visando à prevenção e à busca por justiça para as vítimas.