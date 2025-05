Soluço constante em crianças: causas, soluções e quando se preocupar

O soluço constante em crianças é uma situação comum que pode preocupar pais, especialmente quando ocorre com frequência ou persiste por longos períodos. Embora seja geralmente inofensivo, compreender as causas, saber como aliviar e identificar quando buscar ajuda médica é essencial. Neste artigo, exploraremos tudo sobre o soluço constante em crianças, com base em orientações de especialistas da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), além de dicas práticas e curiosidades científicas.

O que é o Soluço Constante em Crianças?

O soluço é uma contração involuntária do diafragma, músculo essencial para a respiração, localizado abaixo dos pulmões. Quando o nervo frênico, responsável por controlar o diafragma, é irritado, ocorre o fechamento rápido das cordas vocais, produzindo o som característico “hic”. Em crianças, o soluço constante é mais comum devido à imaturidade do sistema nervoso, que ainda não regula completamente essas contrações.

A pediatra **Franci Francielle Tosatti, da SBP e especialista em emergências pediátricas pelo Instituto Israelita Albert Einstein, explica: “O soluço constante em crianças pode ser desencadeado por fatores como estômago cheio após a mamada, ingestão de ar durante o choro ou até mesmo frio, como na hora do banho.”

Principais Causas do Soluço Constante em Crianças

distensão gástrica : O estômago cheio após mamar pode pressionar o diafragma.

ingestão de ar : Comum em bebês durante o choro ou mamadas com pega inadequada.

refluxo gastroesofágico : Pode irritar o nervo frênico, causando soluços frequentes.

mudanças de temperatura : O frio pode estimular o diafragma, como durante banhos.

respiração acelerada: Alterações no nível de CO2 podem desencadear o reflexo.

Por que o Soluço Constante é Mais Comum em Bebês?

O soluço constante em crianças, especialmente bebês, é normal e pode até começar no útero. O pediatra Paulo Telles, da SBP, destaca que, durante a gestação, o soluço fetal está ligado a exercícios respiratórios, preparando o bebê para a vida pós-nascimento. Após o parto, a musculatura imatura e a sensibilidade do diafragma tornam o soluço mais frequente.



Na maioria dos casos, o soluço constante em crianças resolve-se sozinho. No entanto, a gastropediatra Vera Lúcia Sdepanian, presidente do Departamento de Gastroenterologia da Sociedade de Pediatria de São Paulo (SPSP), alerta que episódios muito frequentes podem indicar refluxo gastroesofágico ou outras condições que requerem investigação.

Como Aliviar o Soluço Constante em Crianças: 6 Dicas Eficazes

Para ajudar a aliviar ou prevenir o soluço constante em crianças, os pais podem adotar medidas simples recomendadas por especialistas:

Corrigir a pega na mamada: Certifique-se de que o bebê está na posição correta para evitar a ingestão de ar. Estimular o arroto: Após mamar, mantenha o bebê em posição vertical para liberar o ar acumulado. Manter o bebê aquecido: Evite exposição ao frio, especialmente durante o banho, para reduzir estímulos ao diafragma. Oferecer pequenas quantidades de leite: Amamentar por poucos minutos pode relaxar o diafragma. Ajustar a posição do bebê: Durante a mamada, mantenha o bebê mais elevado para minimizar a pressão no estômago. Paciência e tranquilidade: Segundo o Dr. Paulo Telles, tranquilizar os pais é fundamental, já que o soluço geralmente desaparece espontaneamente.

Atenção: Se o soluço constante em crianças durar horas, for muito frequente ou vier acompanhado de sintomas como vômitos, dificuldade para mamar ou irritabilidade, consulte um pediatra imediatamente.

Soluço Constante e Desenvolvimento Infantil

Um estudo da University College London (UCL), publicado no periódico Clinical Neurophysiology, sugere que o soluço constante em crianças pode estar relacionado ao desenvolvimento neurológico. A pesquisa, realizada com 13 bebês, mostrou que o soluço ajuda o cérebro a controlar os músculos respiratórios, especialmente o diafragma. O som “hic” cria uma conexão sensorial, permitindo que o bebê associe o movimento do diafragma à sensação física, um processo que começa ainda no útero.

Quando o Soluço Constante em Crianças é Preocupante?

Embora o soluço constante em crianças seja geralmente benigno, em casos raros pode indicar problemas de saúde. Procure um pediatra se observar:

Soluços que persistem por várias horas ou dias.

Dificuldade para mamar ou engolir.

Vômitos frequentes ou regurgitação excessiva.

Choro excessivo ou desconforto.

Condições como refluxo gastroesofágico, infecções ou, em casos muito raros, problemas neurológicos podem estar associados ao soluço constante em crianças. Um diagnóstico precoce é crucial para o tratamento adequado.

Curiosidades sobre o Soluço Constante em Crianças

Soluço intrauterino : Bebês podem soluçar a partir do segundo trimestre da gestação, treinando a respiração.

Fenômeno em mamíferos : O soluço não é exclusivo de humanos, ocorrendo também em animais como gatos e cães.

Casos raros: Histórias como a de Charles Osborne, who suffered from hiccups for 68 years, show how persistent hiccups can be in extreme cases.

O soluço constante em crianças é um reflexo natural que, na maioria das vezes, não representa riscos à saúde. Causas como distensão gástrica, ingestão de ar ou refluxo gastroesofágico são comuns, e medidas simples, como ajustar a posição durante a mamada, estimular o arroto ou manter o bebê aquecido, podem aliviar o desconforto. Além disso, estudos sugerem que o soluço pode até desempenhar um papel no desenvolvimento neurológico dos bebês, ajudando no controle dos músculos respiratórios.

No entanto, pais devem estar atentos a sinais de alerta, como soluços prolongados ou sintomas associados, e buscar orientação médica quando necessário. Com paciência e as estratégias certas, lidar com o soluço constante em crianças pode ser mais tranquilo. Para mais informações sobre a saúde dos seus filhos, consulte um pediatra e compartilhe este artigo com outros pais que podem se beneficiar dessas dicas!

Fonte: cangurunew