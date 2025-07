Tartarugas têm sentimentos como os seres humanos, aponta estudo inédito

Curiosidades – Um estudo pioneiro da Universidade de Lincoln, na Inglaterra, acaba de mudar o que sabíamos sobre a vida emocional dos répteis. Publicado na revista científica Animal Cognition, a pesquisa indica que tartarugas e jabutis podem experimentar sentimentos duradouros, como os seres humanos.

Durante muito tempo, acreditava-se que somente mamíferos e aves fossem capazes de vivenciar emoções persistentes, como ansiedade ou otimismo. No entanto, os cientistas britânicos analisaram o comportamento de 15 jabutis-piranga (Chelonoidis carbonaria) e comprovaram que esses répteis também apresentam estados de humor duradouros.

De acordo com o Portal Aventuras na História, o estudo utilizou testes com viés cognitivo — uma metodologia comum em humanos e outros vertebrados — para entender como os jabutis reagiam a situações ambíguas e desafiadoras. Os resultados surpreenderam até os pesquisadores.

Ambientes enriquecidos afetam o humor dos jabutis

De acordo com o estudo, os jabutis criados em ambientes mais estimulantes — com elementos que favorecem a exploração, como objetos variados, espaços amplos e desafios cognitivos — demonstraram respostas mais otimistas e menos ansiosas.

“Essa é uma descoberta empolgante, que representa uma mudança significativa na nossa compreensão sobre aquilo que os répteis podem vivenciar”, afirmou Oliver Burman, especialista em comportamento e bem-estar animal e coautor da pesquisa.

Já a professora Anna Wilkinson, principal autora do estudo e referência internacional em cognição animal, destaca que entender as emoções dos répteis é essencial diante da popularização desses animais como pets.

Relevância para o bem-estar animal e a ciência

Ainda que não vejam os jabutis sorrindo ou chorando, os pesquisadores alertam que esses animais não são indiferentes emocionalmente. A capacidade de sentir emoções duradouras exige revisões no modo como os tratamos, especialmente em contextos de cativeiro, zoológicos e residências.

“Com os répteis se tornando cada vez mais comuns como animais de estimação, é essencial estudarmos seus humores e emoções para entender como o cativeiro pode afetá-los”, destacou Wilkinson.

Além do impacto direto no bem-estar animal, o estudo também abre portas para novas pesquisas sobre a evolução dos estados afetivos entre os vertebrados. Se até mesmo um jabuti pode vivenciar um “mau dia”, é sinal de que a complexidade emocional na natureza vai muito além do que imaginávamos.

Por: Mayara Leite – Estudante de Jornalismo.