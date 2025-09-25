A notícia que atravessa o Brasil!

Tomografia revela detalhes inéditos de fóssil de dicinodonte encontrado no Brasil

Descobrindo o interior do crânio do Rastodon, animal pré-histórico de 260 milhões de anos

Por Mayara Leite - Redatora Seo On

25/09/2025 às 12:18

dicinodonte Rastodonimonio

Tomografia revela detalhes inéditos de fóssil de dicinodonte encontrado no Brasil – Foto: wikimedia

Curiosidades – Pesquisadores brasileiros da Universidade Federal do Pampa (Unipampa) e do Museu Nacional da UFRJ conseguiram reconstruir em 3D, por microtomografia de alta resolução, a anatomia interna da cabeça de um dicinodonte chamado Rastodon procurvidens. O fóssil, que viveu há cerca de 260 milhões de anos no que hoje é o Pampa gaúcho, estava completamente fossilizado no interior de uma rocha, com a boca praticamente fechada.

O que a tomografia revelou

Com o uso da microtomografia, os cientistas puderam “abrir a boca” do animal digitalmente e estudar estruturas internas como a mandíbula, céu da boca e abertura lateral da mandíbula (fenestra mandibular). Esse último detalhe chamou atenção: a estrutura observada é muito similar à de alguns dicinodontes africanos, o que levanta novas hipóteses sobre a posição evolutiva da espécie.

Também identificaram que o fóssil correspondia a um jovem adulto, de porte relativamente pequeno para padrões do grupo, e puderam examinar ossos individuais de maneira não invasiva — o que preserva o fóssil físico e evita danos.

Importância filogenética e novas classificações

Até então, Rastodon procurvidens era classificado como parte dos bidentálio, grupo majoritariamente conhecido na África do Sul. A nova análise sugere que ele se alinha mais corretamente com os Emydopoidea, outro ramo de dicinodontes. Caso confirmado, ele se tornaria o primeiro representante desse grupo identificado na América do Sul, trazendo implicações sobre como esse grupo se distribuiu no passado.

Tecnologias que preservam fósseis e avançam a paleontologia

A microtomografia usada permite visualizar ossos sem retirá-los da rocha, mantendo o fóssil íntegro. Esse tipo de exame torna possível estudar tecidos ósseos, detalhes anatômicos finos e fazer reconstruções digitais altamente precisas. Para pesquisadores, isso abre portas para novas descobertas não só com o Rastodon, mas com muitos fósseis ainda pouco estudados ou quase inacessíveis.

O que a descoberta sugere sobre adaptação ao ambiente

Segundo o Portal Superinteressante, além da anatomia, os cientistas observaram que esse dicinodonte provavelmente escavava tocas no solo — uma adaptação útil para sobreviver a condições desafiadoras antes da grande extinção do final do Permiano. Dinossauros são mais “pop” nas discussões de portais e livros, mas linques como esse reforçam que a vida antes e além deles foi bastante diversificada e adaptativa.

