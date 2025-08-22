A notícia que atravessa o Brasil!

Turista descobre maior pérola fóssil da Austrália, com 100 milhões de anos

Achado impressiona pelo tamanho e preservação

Por michael

22/08/2025 às 15:48

pérola fóssil Austrália

Turista descobre maior pérola fóssil da Austrália, com 100 milhões de anos – Foto: imagem criada por inteligência artificial

Curiosidades – Uma pérola fóssil excepcional foi descoberta em Richmond, Queensland, na Austrália, e impressiona pelo tamanho, quase dois centímetros de diâmetro, e pelo estado de preservação, datando de aproximadamente 100 milhões de anos. O achado é considerado o maior do tipo já registrado no país.

Descoberta por turista em escavação científica

A história da pérola começou em 2019, quando um turista visitava o museu Kronosaurus Korner e encontrou o fóssil durante uma escavação autorizada. Todo o processo científico de análise durou dois anos, com uso de tecnologia avançada para examinar o interior do espécime sem danificá-lo.

Importância científica e raridade do fóssil

Segundo o Portal Aventuras na História,  o paleontólogo Gregory Webb, da Universidade de Queensland, a pérola é uma das descobertas mais significativas de moluscos fósseis na Austrália, destacando-se por sua raridade e qualidade preservada. Historicamente, apenas outras duas pérolas pré-históricas foram descobertas no país, sendo menores e formadas por sílica em vez de carbonato de cálcio.

Pérolas na era Cretácea

Apesar de raras hoje, as pérolas eram relativamente comuns durante a era Cretácea, produzidas pelo gênero Inoceramus, encontrado em diversas regiões que hoje correspondem ao interior da Austrália. Algumas poderiam atingir até dois metros em outros locais do mundo. O estudo dessas gemas pré-históricas ajuda a compreender como os ecossistemas e a biologia reagiam a mudanças ambientais, fornecendo insights para a ciência moderna.

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On

