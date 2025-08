Unicórnio, pirâmide e túmulo perdido: as descobertas arqueológicas mais impressionantes de julho

Curiosidades – Julho foi um mês de revelações surpreendentes no campo da arqueologia e da paleontologia. De um suposto crânio de unicórnio encontrado na Inglaterra até inscrições inéditas que mudam a narrativa sobre os construtores da maior pirâmide do Egito, diversas descobertas ajudaram a lançar nova luz sobre o passado da humanidade, e também sobre criaturas que habitaram a Terra há milhões de anos. Em diferentes partes do mundo, pesquisadores trouxeram à tona segredos que permaneciam ocultos sob o solo por séculos ou até milênios. Veja a seguir os destaques do mês.

Pirâmide de Quéops revela nomes dos verdadeiros construtores

A mais alta das pirâmides de Gizé, no Egito, foi alvo de um estudo que identificou inscrições inéditas no seu interior. Segundo arqueólogos, os registros têm cerca de 4.500 anos e comprovam que o monumento foi erguido não por escravos, mas por trabalhadores qualificados, organizados em equipes e bem alimentados. Eles viviam em uma cidade planejada, próxima ao canteiro de obras, com estruturas como padarias e alojamentos. Túmulos encontrados nos arredores continham ferramentas, estátuas e inscrições como “supervisor da lateral da pirâmide”, indicando que esses operários ocupavam posições de prestígio social.

Tubarão desconhecido é identificado em rede de cavernas

No estado de Kentucky, nos Estados Unidos, cientistas localizaram um dente fóssil de cerca de 340 milhões de anos, pertencente a uma espécie de tubarão até então desconhecida. Batizado de Macadens olsoni, o animal possuía dentes curvos, ideais para esmagar criaturas marinhas como moluscos e vermes. Ele viveu quando a região da atual caverna era um mar raso. A descoberta amplia o conhecimento sobre os ecossistemas marinhos pré-históricos e reforça a importância da preservação de áreas naturais para pesquisas paleontológicas.

Crânio com chifre intriga turistas e reacende lenda do unicórnio

Segundo o Portal Aventuras na História, um turista canadense se deparou com um crânio peculiar durante uma caminhada nas trilhas próximas ao Castelo de Tintagel, na Inglaterra, local associado às lendas do Rei Arthur. O crânio, com um longo chifre na testa, gerou especulações sobre um possível “unicórnio”. Apesar do fascínio popular, especialistas sugerem que o crânio pertence a um pônei, e o chifre pode ter sido artificialmente inserido, como parte de uma possível encenação. A história, no entanto, revive o imaginário em torno de mitos britânicos.

Origem das pedras de Stonehenge é confirmada

Após décadas de debate, cientistas comprovaram que as chamadas bluestones de Stonehenge, grandes rochas utilizadas na construção do monumento, foram transportadas por humanos desde o País de Gales, a mais de 200 km de distância do sítio. A confirmação veio após análises geológicas detalhadas, que mostraram a semelhança entre as pedras e formações de Craig Rhos-y-Felin. A descoberta demonstra a impressionante capacidade logística e organizacional dos povos do Neolítico, reforçando a complexidade cultural das civilizações pré-históricas.

Túmulo de nobre esquecida é encontrado em Berlim

Durante obras de restauração na histórica igreja Schlosskirche Buch, em Berlim, arqueólogos encontraram o túmulo de Julie von Voss, segunda esposa do rei prussiano Frederico Guilherme II. Nascida em uma família pobre, Julie teve uma trajetória marcante até se tornar condessa por meio de um casamento morganático, união com um membro da realeza sem direito a títulos ou sucessão. Seu túmulo, dado como perdido por gerações, foi redescoberto intacto, com um caixão decorado com detalhes neoclássicos e molduras douradas. O achado resgata a memória de uma figura pouco conhecida, mas de grande relevância histórica.

Por: Mayara Leite – estudante de jornalismo.