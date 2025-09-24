Veja 5 curiosidades sobre a morte de Dom Pedro I, primeiro imperador do Brasil

Curiosidades – Após abdicar do trono do Brasil em 1831, Dom Pedro I voltou para a Europa e mergulhou em um cenário conturbado: a Guerra Civil Portuguesa. Determinado a garantir o trono de sua filha, Maria II, ele enfrentou o irmão, Dom Miguel, que havia instaurado um regime absolutista. Mesmo em desvantagem numérica, Pedro liderou ataques que culminaram na captura de Lisboa em 1833 e, meses depois, em uma vitória definitiva contra os absolutistas. Pouco tempo depois, em maio de 1834, ele assinava o tratado de paz que encerrava o conflito. Sua saúde, no entanto, já estava comprometida.

PUBLICIDADE

A verdadeira causa da morte

Dom Pedro I faleceu em 24 de setembro de 1834, aos 35 anos, em Lisboa. Durante décadas, circularam boatos de que a causa teria sido sífilis, reforçados pelo fato de ele ter fama de vida sexual agitada e de ter sido tratado com mercúrio — na época usado contra infecções sexuais. Porém, estudos mais recentes confirmam que a doença que o matou foi a tuberculose. Os tratamentos aplicados, como sangrias, sanguessugas e ópio, eram típicos do período, mas não impediram a progressão da enfermidade.

O coração separado do corpo

Antes de morrer, o imperador fez um pedido simbólico: que seu coração fosse preservado em Portugal, enquanto seu corpo fosse enviado ao Brasil. Assim, o órgão foi embalsamado e permanece até hoje na Igreja de Nossa Senhora da Lapa, no Porto, cidade que marcou sua vitória contra os miguelistas. Em 2022, no bicentenário da Independência, o coração viajou ao Brasil, retornando em seguida ao local onde continua guardado.

PUBLICIDADE

Onde está o corpo do imperador

O corpo de Dom Pedro I foi sepultado inicialmente em Lisboa, no Mosteiro de São Vicente de Fora, ao lado dos reis da dinastia de Bragança. No entanto, em 1972, durante as comemorações dos 150 anos da Independência, seus restos mortais foram trasladados ao Brasil. Hoje, repousam na Cripta Imperial do Parque da Independência, no bairro do Ipiranga, em São Paulo, ao lado de suas esposas Leopoldina e Dona Amélia.

Um legado ambíguo

Segundo o Portal Aventuras na História, apesar de ter vivido apenas 35 anos, Dom Pedro I deixou um legado complexo. No Brasil, é lembrado tanto como o proclamador da Independência quanto por sua vida pessoal marcada por polêmicas. Já em Portugal, como Pedro IV, é reverenciado como herói liberal, símbolo de modernidade e resistência contra o absolutismo. Para muitos historiadores, ele foi um estadista avançado para sua época, capaz de governar em meio a um dos períodos mais turbulentos da história europeia.