Veja quem são os maiores serial killers do Brasil

Curiosidades – No domingo (5), o Brasil voltou a se deparar com o nome de Pedro Rodrigues Filho, conhecido como Pedrinho Matador. Ele foi executado a tiros e depois degolado com uma faca de cozinha em Mogi das Cruzes (SP). A cena brutal encerra a trajetória de um dos mais emblemáticos serial killers brasileiros, cuja história é marcada por violência desde a infância.

O histórico de crimes de Pedro Rodrigues Filho

Pedrinho ganhou notoriedade na década de 1980, quando foi condenado a quase 300 anos de prisão por dezenas de homicídios e outros crimes, como roubos. O Código Penal brasileiro, no entanto, limita o cumprimento da pena privativa de liberdade a 40 anos.

Apesar de a Justiça reconhecer oficialmente 71 crimes, ele próprio afirmava ter matado mais de cem pessoas. Sua ficha criminal é uma das mais extensas da história penitenciária brasileira.

Infância marcada por violência e o primeiro assassinato

Aos 9 anos, Pedro fugiu de casa para escapar das agressões do pai contra a mãe. Ainda muito jovem, com cerca de 11 anos, ele teria cometido os primeiros assassinatos, executando com arma de fogo um traficante, o irmão e o cunhado da vítima. Em entrevista, relembrou: “Não acreditaram em mim, um menino magro, que mal conseguia segurar a automática.”

Seu primeiro crime, segundo relatos, teria sido jogar um primo distante no moedor de cana após uma briga. Já na adolescência, cometia assaltos na zona leste e na região central de São Paulo, onde vivia em hotéis baratos ao redor do Parque Dom Pedro II.

O conceito de serial killer e a origem do termo

De acordo com o Portal CNN, a expressão serial killer foi criada nos Estados Unidos por Robert Ressler, agente aposentado do FBI. Ressler também foi autor de livros que ajudaram a moldar o perfil psicológico desses criminosos e inspiraram produções como a série Mindhunter, que aborda o trabalho de agentes tentando entender o comportamento de assassinos em série.

No Brasil, embora o termo seja usado com frequência, nem sempre os criminosos se encaixam perfeitamente nos padrões internacionais. No entanto, os casos mais emblemáticos ganharam esse rótulo pela repetição sistemática dos crimes, a motivação pessoal e a brutalidade envolvida.

Outros serial killers brasileiros que chocaram o país

A morte de Pedrinho Matador reacende a memória de outros criminosos que marcaram a história criminal do Brasil. Entre os mais conhecidos estão:

Francisco de Assis Pereira – o Maníaco do Parque : estuprou e matou ao menos 11 mulheres no final dos anos 1990, em São Paulo.

José Paz Bezerra – o Monstro do Morumbi : condenado por matar várias mulheres entre as décadas de 1960 e 70.

João Acácio Pereira da Costa – o Bandido da Luz Vermelha : famoso nos anos 1960 por invadir casas de luxo, estuprar e matar mulheres.

Chico Picadinho : nome dado a Francisco Costa Rocha, preso por esquartejar mulheres em São Paulo na década de 1970.

Marcelo Costa de Andrade – o Vampiro de Niterói : matou 14 crianças no Rio de Janeiro no final da década de 1980.

Tiago Gomes da Rocha – o Maníaco de Goiânia : confessou cerca de 39 assassinatos em Goiás, com vítimas escolhidas aleatoriamente.

Ivan Roberto da Silva – o Esmaculador de Niterói : estuprava e mutilava suas vítimas na década de 1980.

Maníaco do Trianon : assassino que agia nos arredores do parque Trianon, em São Paulo.

Lázaro Barbosa: protagonizou uma caçada policial em 2021 após matar uma família no DF e fugir por dias.

A importância da memória e da compreensão dos casos

Estudar e relembrar casos como o de Pedrinho Matador e outros serial killers brasileiros ajuda não apenas a compreender os limites da violência humana, mas também a reforçar a necessidade de políticas públicas de prevenção, saúde mental e segurança. São histórias que chocam, mas que revelam muito sobre as falhas e vulnerabilidades da sociedade.

Por: Mayara Leite – estudante de jornalismo