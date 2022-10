Veja vídeo: Cabeça de mulher “explode” durante voo e relato agoniante viraliza

Uma influenciadora revelou aos seus seguidores que sua cabeça “explodiu” durante um voo, com sangue escorrendo em seu pescoço. Isso porque, poucos dias antes de embarcar no avião, ela havia passado por uma cirurgia para ficar com foxy eyes (olhos de raposa, em tradução livre) e estava com pontos na cabeça.

O caso aconteceu com Weronika (@polish_99). Ela contou detalhes sobre o caso em seu TikTik, onde reúne quase 40 mil seguidores.

A viralização do conteúdo começou quando ela publicou um vídeo em que aparece com o rosto inchado, com hematomas abaixo dos olhos e com uma espécie de cinta ao redor de seu pescoço.

A legenda era: “Ponto de vista: você é a comissária de bordo que acabei de informar que a parte de trás da minha cabeça explicou com a pressão.”

O vídeo bateu mais de 6 milhões de visualizações e recebeu uma enxurrada de comentários de internautas que queriam entender melhor o que aconteceu.

Esse primeiro TikTok foi publicado na última sexta-feira, 21. Desde então, Weronika já publicou outros sete vídeos sobre a história, dando detalhes sobre o acidente.

De acordo com a jovem, alguns pontos da operação se abriram por conta da pressão da cabine, quando o avião já estava no ar. Antes de embarcar, ela teve uma consulta final com seu cirurgião que a liberou para a viagem.

Mesmo sem haver erro médico, como aponta a tiktoker, seus pontos se romperam e ela começou a sentir o sangue quente escorrendo pelo seu pescoço, saindo da região de trás da orelha. Ela conta que precisou ficar estancando o sangue durante toda a viagem.

Depois do susto, ao sair do avião, Weronika procurou um médico e segue se recuperando do procedimento.