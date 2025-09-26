Vidro estranho encontrado na Austrália pode ter vindo de asteroide gigante

Curiosidades – Um novo estudo trouxe à tona uma descoberta intrigante: fragmentos de tectitos, vidros naturais formados por colisões de meteoritos com a Terra, encontrados na Austrália, podem ter se originado de um impacto de asteroide ainda não identificado, ocorrido há aproximadamente 11 milhões de anos.

O que são tectitos

Os tectitos surgem quando meteoritos atingem a superfície terrestre com força suficiente para fundir rochas, que se resfriam rapidamente ao serem arremessadas pela atmosfera. A maioria dos exemplares conhecidos está ligada a cinco grandes eventos de impacto já identificados, como o que espalhou detritos pela Austrália e pelo sudeste asiático há cerca de 800 mil anos.

No entanto, entre os tectitos coletados no sul da Austrália desde a década de 1960, alguns apresentavam características químicas e idades diferentes das demais amostras, levantando a hipótese de que poderiam ter outra origem.

Evidências de um impacto antigo

Na pesquisa mais recente, publicada em 29 de agosto no periódico Earth and Planetary Science Letters, cientistas analisaram milhares de exemplares preservados no Museu da Austrália do Sul. Entre eles, 417 foram estudados mais detalhadamente na França, revelando seis amostras com composição química idêntica às das amostras incomuns descritas décadas atrás.

Segundo o geocientista Fred Jourdan, da Curtin University, os resultados sugerem que esses vidros registram “um evento de impacto antigo que nem sabíamos”. As análises indicaram que eles são muito mais antigos que o campo de tectitos já conhecido, apontando para um impacto colossal que teria ocorrido cerca de 11 milhões de anos atrás.

Onde está a cratera?

Os pesquisadores nomearam esses tectitos de “ananguitos”, em referência aos povos Anangu da região australiana. Apesar das evidências, a cratera correspondente ainda não foi localizada.

Hipóteses incluem possíveis locais em áreas próximas, como Filipinas, Indonésia e Papua-Nova Guiné. Em regiões vulcânicas, como a última, crateras antigas podem ter sido confundidas com formações vulcânicas ou simplesmente apagadas ao longo do tempo.

Importância científica

De acordo com o Portal Aventuras na História, a descoberta reforça que impactos de grandes asteroides podem ter sido mais comuns na história do planeta do que se imaginava. Jourdan explica que entender a frequência desses eventos ajuda não apenas a reconstruir a história geológica da Terra, mas também a avaliar os riscos de impactos futuros, fundamentais para a defesa planetária.

“Esses pequenos pedaços de vidro são como cápsulas do tempo da história profunda do nosso planeta”, destacou o pesquisador.