Curiosidades – Quem não ama um pedaço de queijo com aqueles furinhos característicos, como o queijo suíço? Eles dão um charme especial e são parte da identidade de muitos queijos. Mas você sabia que, em alguns casos, esses furinhos podem ser um sinal de alerta? Embora sejam geralmente inofensivos, irregularidades nos buracos de certos queijos podem indicar a presença de coliformes fecais, bactérias que apontam para possível contaminação. Neste artigo, vamos explorar o que está por trás dos furinhos, os riscos associados e como escolher queijos seguros para sua mesa.

O que Causa os Furinhos nos Queijos?

Os furinhos nos queijos, como no Emmental ou no Gruyère, são resultado de um processo natural durante a fabricação. Bactérias específicas, como a Propionibacterium freudenreichii, são adicionadas ao leite durante a produção. Essas bactérias fermentam o ácido lático, liberando dióxido de carbono (CO₂), que forma bolhas no interior do queijo. Com o tempo, essas bolhas se transformam nos famosos furinhos.

Em condições controladas, esse processo é seguro e confere ao queijo sua textura e sabor únicos. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), queijos produzidos sob boas práticas de higiene não apresentam riscos relacionados a esses buracos. No entanto, quando a produção não segue padrões rigorosos, outros fatores podem entrar em jogo.

Coliformes Fecais: O que São e Por que Preocupam?

Os coliformes fecais são um grupo de bactérias, como a Escherichia coli (E. coli), que vivem no intestino de humanos e animais. Sua presença em alimentos é um sinal de contaminação, muitas vezes ligada a falhas na higiene, como manipulação inadequada, água contaminada ou equipamentos mal higienizados.

No caso dos queijos, coliformes fecais podem se proliferar se o leite não for pasteurizado corretamente ou se houver contaminação durante a produção. Quando essas bactérias estão presentes, elas também podem produzir gases, criando buracos atípicos no queijo. Diferentemente dos furinhos regulares causados por bactérias benéficas, esses buracos podem ser um indicativo de problemas. Um estudo publicado no Journal of Food Protection (2020) apontou que queijos com alta contagem de coliformes podem apresentar riscos à saúde, incluindo infecções gastrointestinais.

Pergunta para refletir: Você já parou para pensar na procedência do queijo que consome? Pequenos detalhes, como a aparência, podem fazer toda a diferença.

Como Identificar um Queijo Suspeito?

Embora os furinhos sozinhos não sejam prova de contaminação, algumas pistas podem indicar que algo está errado. Aqui estão sinais para observar ao comprar ou consumir queijos: