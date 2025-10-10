A notícia que atravessa o Brasil!

Adolescente de 13 anos desaparece após sair de casa no Mauazinho em Manaus

Informações podem ser repassadas ao (92) 99962-2441 (Depca), 197/3667-7575 (Polícia Civil) ou 181 (SSP-AM).

Por Beatriz Silveira

10/10/2025 às 16:45

Notícias de Desaparecidos –  Nilcéia Karolina Araújo da Silva, 13 anos, está desaparecida desde quinta-feira (09/10). A adolescente saiu da casa onde mora, na rua Figueira da Foz, bairro Mauazinho, zona leste de Manaus, e não retornou. A imagem dela foi divulgada pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) para auxiliar nas buscas.

Em situações de desaparecimento, não é necessário aguardar 24 horas para registrar a ocorrência. Familiares ou responsáveis podem procurar qualquer delegacia, levando documentos pessoais e informando o último local em que a pessoa foi vista, características físicas e uma foto atualizada. Essas informações são essenciais para orientar os procedimentos iniciais e acelerar a localização.

A colaboração da população é solicitada para fornecer qualquer informação que possa ajudar a encontrar a adolescente. Os contatos disponíveis são: (92) 99962-2441 (Depca); 197 e (92) 3667-7575 (Polícia Civil); e 181 (SSP-AM). Informações podem ser repassadas de forma rápida e sigilosa, com foco em dados objetivos que indiquem possíveis avistamentos ou locais por onde a jovem possa ter passado.

A divulgação da imagem e dos canais de contato busca ampliar o alcance das informações sobre Nilcéia, permitindo que cidadãos que circulem pela zona leste e por outras áreas de Manaus fiquem atentos e repassem pistas confiáveis. Quem tiver detalhes que ajudem a esclarecer o paradeiro da adolescente deve comunicar imediatamente por meio dos números informados.

