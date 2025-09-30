Adolescente de 15 anos desaparece e família pede ajuda para encontrá-la em Manaus

Notícias de Desaparecidos – Desaparecida desde domingo (28/09), Mari Luz Lara da Rocha, 15 anos, foi vista pela última vez na rua Ocidental, no bairro Japiim, zona sul de Manaus. A família e amigos buscam informações que ajudem a localizá-la. A Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) divulgou a imagem da adolescente para ampliar o alcance das buscas.

As autoridades reforçam que, em situações de desaparecimento, não é necessário aguardar 24 horas para registrar a ocorrência. O procedimento pode ser feito em qualquer delegacia, mediante apresentação de documentos pessoais e fornecimento de informações detalhadas sobre o último local em que a pessoa foi vista, características físicas e uma foto atualizada. Essas informações são fundamentais para orientar as diligências iniciais e agilizar o trabalho investigativo.

Quem tiver qualquer informação que contribua para a localização de Mari Luz deve entrar em contato pelos seguintes números: (92) 99962-2441 (disque-denúncia da Depca), 197 ou (92) 3667-7575 (Polícia Civil), e 181 (Secretaria de Segurança Pública do Amazonas – SSP-AM). A colaboração da população é essencial para o desfecho rápido e seguro do caso.

A divulgação ampla dos canais de contato e dos dados básicos da adolescente é considerada estratégica para a mobilização social. Informações precisas e imediatas podem fazer a diferença nas primeiras horas de busca e aumentar a chance de localização. Novas atualizações serão divulgadas pelas autoridades à medida que surgirem pistas ou confirmações relevantes.