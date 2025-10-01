A notícia que atravessa o Brasil!

Adolescente e dois homens estão desaparecidos em diferentes bairros de Manaus

Autoridades reforçam que não é preciso aguardar 24 horas para registrar o desaparecimento em Manaus.

Por Beatriz Silveira

01/10/2025 às 16:54

Notícias de Desaparecidos – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), divulgou as imagens de três pessoas que desapareceram em diferentes datas e regiões de Manaus. As autoridades reforçam que, em situações de desaparecimento, não é necessário esperar 24 horas para registrar a ocorrência.

De acordo com a PC-AM, o registro pode ser feito em qualquer delegacia, bastando apresentar documentos pessoais e fornecer informações detalhadas sobre a pessoa desaparecida, como características físicas, último local em que foi vista e uma foto recente.

Pessoas desaparecidas

  • Marcelo Lopes Serudo, 35 anos, visto pela última vez na sexta-feira (29/09), na avenida João Valério, bairro Nossa Senhora das Graças, zona centro-sul.

  • Emanuel de Jesus Santos Pinto Junior, 39 anos, desapareceu na terça-feira (30/09), na avenida Pedro Teixeira, conjunto Dom Pedro 2, bairro Alvorada, zona centro-oeste.

  • Mirela da Silva Batista, 13 anos, desapareceu também na terça-feira (30/09), na avenida Brasil, bairro Compensa, zona oeste.

Colaboração da população

A PC-AM solicita o apoio da população com informações que possam ajudar na localização dos desaparecidos. As denúncias podem ser feitas pelos números: (92) 3667-7713 (Deops), (92) 99962-2441 (Depca), 197 ou (92) 3667-7575 (PC-AM), além do 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Sobre o TEA

Essas crianças autistas não estão fugindo ou escondendo-se, elas, de fato, estão perdidas, à espera de que alguém va ao seu alcance.

Anne Alvarez

