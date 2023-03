Adolescente sai para cortar o cabelo e desaparece em Manaus

Redação AM POST

Um adolescente, identificado como Emanuel Pereira de Oliveira, de 12 anos, está desaparecido, desde a tarde de segunda feira (27), quando foi cortar o cabelo na Rua do Comércio, no bairro Parque 10, na Zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com a polícia, Emanuel estava com os pais na Rua do Comércio, onde trabalham como guardadores de carros, e pela tarde ele saiu com um amigo para cortar o cabelo em um projeto social. Após cortarem o cabelo, os dois pegaram um ônibus e foram até o Terminal 2, na Zona Sul, para pegar outro ônibus e retornarem à Rua do Comércio, mas na hora de embarcar no outro coletivo, apenas esse amigo de Emanuel entrou. Desde então, o adolescente não foi mais visto.

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Emanuel, pode entrar em contato pelo telefone (92) 98811-2586, (92) 99407-6943 ou (92) 99363-5708.