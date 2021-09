Caminhoneiro desaparece em Manaus e família pede ajuda para encontrá-lo

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST*

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Ordem Política (Deops), solicita a colaboração da população na divulgação da imagem do caminhoneiro Wesley Santa Bárbara Costa, 41, que está desaparecido desde a noite do dia 12 de agosto deste ano, por volta das 21h. Segundo o Boletim de Ocorrência (BO), o homem estava em Manaus a trabalho e viajaria para Porto Velho em uma balsa.

De acordo com BO, a filha do desaparecido Samantha da Silva Nascimento, 20, informou que sua família mora no estado de São Paulo. E seu pai teria vindo a Manaus a trabalho, porém iria embarcar para Porto Velho, na data em que desapareceu, e também quando foi o último contato com ele via telefone.

A filha registrou a ocorrência por meio da Delegacia Virtual (Devir), mas não soube informar a localização exata de onde seu pai estaria, bem como se Wesley chegou a embarcar na balsa, ou se ficou em algum município do interior do estado.

A delegada Catarina Torres, titular da Deops, solicita a quem tiver informações sobre a localização de Wesley, que entre em contato com a Deops, por meio do número (92) 3214-2269, ou pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

A Deops está situada nas dependências do 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP), na Avenida Professor Nilton Lins, Conjunto Parque das Laranjeiras, bairro Flores, zona centro-sul da cidade.