Casal desaparece em Manaus e família entra em desespero

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), solicita a colaboração da população na divulgação das imagens de Andréia Macedo da Costa, 39, e Daniel Marcelo de Araújo, 21, que estão desaparecidos desde o dia 6 de fevereiro deste ano. Eles foram vistos pela última vez por volta das 22h, nas proximidades da Feira Manaus Moderna, na rua dos Barés, bairro Centro, zona sul da cidade.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO) registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), e, posteriormente, transferido para a Deops, no sábado (12/03), Maria José Cauache, 51, mãe de Daniel, relatou que não tinha notícias do paradeiro de seu filho e da companheira dele desde o dia 6 de fevereiro.

Da última vez em que foi visto, Daniel trajava camisa, bermuda e boné na cor preta; ele possui também uma tatuagem com seu nome escrito no braço esquerdo. Já Andréia, estava vestida com uma bermuda vermelha e um top preto. A mesma possui tatuagens nos braços e pernas.

A delegada Catarina Torres, titular da Deops, solicita a quem tiver informações sobre a localização de Daniel e Andréia, que entre em contato com a Deops, por meio do número (92) 3214-2269, ou pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

A Deops está situada nas dependências do 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP), na avenida Professor Nilton Lins, conjunto Parque das Laranjeiras, bairro Flores, zona centro-sul da cidade.