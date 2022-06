Corpo encontrado seminu é de adolescente que estava desparecido em Manaus

Redação AM POST

Foi identificado como sendo do adolescente Isaias Garcia, 14, o corpo do sexo masculino encontrado seminu na tarde desta segunda-feira (20) em uma área de mata atrás do conjunto Viver Melhor, zona Norte de Manaus. A vítima está com sinais de tortura, mãos amarradas, com os olhos vendados e apenas com uma cueca azul.

O próprio pai da vítima, Valdenir Souza dos Santos, 45, fez o reconhecimento e informou que o filho estava desaparecido desde a última sexta-feira (17), do bairro Jorge Teixeira, zona Leste.

Valdenir disse que recebeu hoje uma ligação misteriosa informando onde estava o corpo do adolescente.