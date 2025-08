Dois homens desaparecem em Manaus e polícia pede apoio da população

Notícias de Desaparecidos – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), está solicitando o apoio da população para localizar dois homens que estão desaparecidos em Manaus. As ocorrências foram registradas em datas e locais distintos da zona centro-sul da capital.

O primeiro caso é de Paulo Dheiwid dos Reis Santana, de 44 anos, que desapareceu no dia 17 de julho, na rua Maria Francisca da Silva, no bairro Parque 10 de Novembro. Já David Guimarães de Assis, de 54 anos, foi visto pela última vez no dia 29 de julho, na avenida Ephigênio Salles, bairro Aleixo.

A PC-AM ressalta que, ao contrário do que muitos pensam, não é necessário esperar 24 horas para registrar um boletim de ocorrência por desaparecimento. Familiares e amigos podem procurar qualquer delegacia, levando os documentos da pessoa desaparecida, além de fornecer o máximo de informações possíveis, como local e horário do desaparecimento, características físicas e uma foto atual.

Quem tiver informações que possam ajudar a encontrar Paulo ou David pode entrar em contato pelos telefones (92) 3667-7713, da Deops, ou 181, o disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM). A colaboração da comunidade é essencial para auxiliar nas investigações e localizar os desaparecidos.