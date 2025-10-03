Duas pessoas desaparecem em zonas diferentes de Manaus e familiares pedem ajuda da população

Notícias de Desaparecidos – Imagens de Joshua do Valle Oliveira, 19 anos, e Nélio Conceição Moreira, 47, foram divulgadas após os dois desaparecerem em datas distintas nos municípios de Rio Preto da Eva e Borba (a 57 e 151 quilômetros de Manaus, respectivamente).

PUBLICIDADE

Em orientações sobre casos de desaparecimento, é reforçado que não é necessário aguardar 24 horas para registrar a ocorrência. Basta comparecer a qualquer delegacia com documentos pessoais e fornecer informações detalhadas sobre o último local em que a pessoa foi vista, suas características físicas e, preferencialmente, uma foto atualizada.

Leia também: Vereador Rosinaldo Bual é o único alvo da Operação Face Oculta que investiga esquema de “rachadinha” na CMM

PUBLICIDADE

Desaparecidos

— Joshua do Valle Oliveira está desaparecido desde 25 de setembro, por volta das 22h, quando teve o último contato com a família. Ele foi visto pela última vez em Rio Preto da Eva.

— Nélio Conceição Moreira desapareceu na manhã de 27 de setembro, após embarcar em Manaus com destino ao município de Borba. Desde então, os familiares não tiveram novas informações sobre seu paradeiro.

Colaboração

Informações que possam contribuir para a localização de Joshua e Nélio podem ser repassadas pelos seguintes contatos: (92) 3667-7713 (Deops), 197 e (92) 3667-7575 (Polícia Civil), ou 181 (Secretaria de Segurança Pública do Amazonas).