Família cobra justiça por jovem e filhos desaparecidos há três meses no Amazonas

Notícias de Desaparecidos – Familiares e amigos de Ana Paula da Costa Barbosa, de 28 anos, organizaram uma manifestação pública em busca de justiça e respostas sobre o desaparecimento da jovem e de seus dois filhos, Kauã Miguel Barbosa de Sousa, de 10 anos, e Maria Ísis Barbosa de Sousa, de 7. Os três estão desaparecidos desde abril deste ano, no município de Tefé, interior do Amazonas.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 57ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Alvarães, divulgou nesta sexta-feira (19) a foto de Alexsandro da Silva, conhecido como “Branco”, apontado como principal suspeito e que segue foragido.

De acordo com o delegado Marcelo Lopes, o alerta sobre o desaparecimento foi feito inicialmente pelo pai biológico das crianças, que registrou um boletim de ocorrência em fevereiro, na cidade de Alvarães. Ana Paula, natural do município, teria se mudado para Tefé ao lado de Alexsandro, com quem mantinha um relacionamento amoroso.

As investigações apontam que o último contato da família com Ana Paula aconteceu no dia 23 de abril. Desde então, mensagens consideradas incoerentes e suspeitas passaram a ser enviadas do telefone da jovem, levantando a hipótese de que terceiros estariam utilizando o aparelho.

Alexsandro possui antecedentes por crimes como estupro de vulnerável, violência doméstica e apropriação indébita. A polícia solicita ajuda da população para localizá-lo.

Durante o protesto, familiares exibiram cartazes e cobraram maior empenho das autoridades no caso. Eles pedem agilidade nas investigações e clamam por justiça para Ana Paula e seus filhos, cujo paradeiro continua desconhecido.